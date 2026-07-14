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Straße von HormusTrump erklärt USA zum „Wächter“ der Meerenge und will Maut verlangen

Lesezeit: 3 Min.

Ab jetzt seien würden USA für die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus Gebühren von 20 Prozent des Frachtwertes verlangen, ließ Trump am Montag wissen.
Ab jetzt seien würden USA für die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus Gebühren von 20 Prozent des Frachtwertes verlangen, ließ Trump am Montag wissen. SAUL LOEB/AFP

Die USA erneuern die Seeblockade und greifen Iran die dritte Nacht in Folge an. Teheran zeigt sich unbeeindruckt und spottet über die Ankündigung des US-Präsidenten.

Von Sebastian Gierke

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Mit der Anordnung von US-Präsident Donald Trump, die Seeblockade gegen Iran wieder aufzunehmen, und seiner Ankündigung, Mautgebühren für die Schifffahrt in der Straße von Hormus zu erheben, ist der Waffenstillstand zwischen den USA und Iran vollends und faktisch gescheitert. Der Konflikt eskaliert weiter, das US-Militär bombardierte in der dritten Nacht in Folge Ziele in Iran. Iranische Medien berichteten von Explosionen in den Hafenstädten Buschehr und Bandar Abbas sowie auf den Inseln Kisch und Qeschm.

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