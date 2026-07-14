Die USA erneuern die Seeblockade und greifen Iran die dritte Nacht in Folge an. Teheran zeigt sich unbeeindruckt und spottet über die Ankündigung des US-Präsidenten.

Mit der Anordnung von US-Präsident Donald Trump, die Seeblockade gegen Iran wieder aufzunehmen, und seiner Ankündigung, Mautgebühren für die Schifffahrt in der Straße von Hormus zu erheben, ist der Waffenstillstand zwischen den USA und Iran vollends und faktisch gescheitert. Der Konflikt eskaliert weiter, das US-Militär bombardierte in der dritten Nacht in Folge Ziele in Iran. Iranische Medien berichteten von Explosionen in den Hafenstädten Buschehr und Bandar Abbas sowie auf den Inseln Kisch und Qeschm.