8. April 2019, 21:38 Uhr USA Secret-Service-Direktor räumt seinen Posten

Randolph Alles, der als Chef des Secret Service für die Sicherheit des US-Präsidenten zuständig ist, verlässt seinen Posten.

Erst am Sonntag war US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen zurückgetreten.

Nach US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen räumt auch der ihr unterstellte Direktor des Secret Service, Randolph Alles, seinen Posten. Als Nachfolger habe US-Präsident Donald Trump James Murray ausgewählt, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses am Montag mit. Er werde die Rolle im kommenden Monat übernehmen. Alles habe in den vergangenen zwei Jahren einen großartigen Job geleistet und Trump sei ihm dankbar, sagte Sarah Sanders. Er werde "in Kürze" gehen.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur AP von drei US-Verwaltungsmitarbeitern erfahren, Grund für Alles' Abgang seien Konflikte innerhalb der Behörde gewesen. Demnach sei Alles nicht mit den Behördeninterna vertraut gewesen, weil er von außerhalb gekommen war. Der Schritt habe nichts mit dem Rücktritt von Nielsen zu tun - und auch nichts mit einer jüngsten Sicherheitslücke in Trumps Privatclub Mar-a-Lago in Florida.

Alles, ein früherer Marinegeneral, war von dem ehemaligen Stabschef im Weißen Haus, John Kelly, empfohlen worden. Er wurde 2017 im Amt bestätigt und musste sogleich eine Reihe von Sicherheits- und Personalproblemen bewältigen. Wochen vor seiner Nominierung sprang beispielsweise ein Mann über einen Sicherheitszaun des Weißen Hauses.

Alles' Nachfolger Murray kennt den Secret Service von innen. Als Special Agent hat er die Außenstelle Washington verwaltet und ist Stellvertretender Direktor für Schutzmaßnahmen.

Zuvor hatte US-Heimatschutzministerin Nielsen am Sonntag überraschend ihren Rücktritt verkündet. Aus ihrem Umfeld verlautete dazu, sie sei immer frustrierter darüber geworden, für die Einwanderungspolitik der Regierung ihrer Ansicht nach keinen Rückhalt in anderen Ministerien bekommen zu haben.

Außerdem sei sie es leid gewesen, dass Berater von Präsident Donald Trump sich zunehmend in komplexe Einwanderungsfragen eingemischt hätten. Auch Nielsens Nachfolger hat Trump bereits bekannt gegeben: Künftig soll der Zoll- und Grenzschutzbeamte Kevin McAleenan das Ministerium mit rund 240 000 Mitarbeitern leiten.