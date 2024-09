Nach dem Attentat auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump hat der Secret Service konkrete Fehler eingeräumt. Es habe eine interne Untersuchung gegeben, auch im Austausch mit lokalen Einsatzkräften, sagte der geschäftsführende Leiter der Behörde, Ronald Rowe. Diese habe verschiedene Kommunikationsversäumnisse offengelegt. Es geht dabei um das Attentat im Juli in Pennsylvania, nicht um den Anschlagsversuch in Florida vergangenes Wochenende.

Einige wichtige Informationen seien an dem Tag nicht über den üblichen Kommunikationskanal weitergegeben worden und hätten damit nicht alle erreicht, sagte er. Probleme seien vorab erkannt, aber nicht an Vorgesetzte weitergereicht und nicht behoben worden. Rowe sagte, einzelne Agenten, die das Gelände im Voraus kontrolliert hätten, seien nachlässig gewesen, was zu einem Verstoß gegen Sicherheitsvorgaben geführt habe. „Diese Mitarbeiter werden zur Rechenschaft gezogen.“ Er betonte, seit dem Attentat seien verschiedene technische und organisatorische Veränderungen angeschoben worden.

Ein Schütze hatte Mitte Juli bei einer Wahlkampfveranstaltung der Republikanischen Partei in der Stadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania auf Trump geschossen, ein Schuss traf ihn am Ohr. An der Vorgehensweise des Secret Service gab es heftige Kritik, weil der Schütze auf ein nahegelegenes Dach mit direkter Sicht zur Bühne gelangen konnte. Die damalige Chefin des Secret Service, Kimberly Cheatle, trat wegen des Vorfalls zurück.