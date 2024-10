In Georgia läuft im amerikanischen Wahlkampf ein Fernsehspot für Kamala Harris , der auf einem Friedhof beginnt. Da beugt sich eine Mutter über das Grab ihrer Tochter – Amber Nicole Thurman verstarb 2022 im Alter von 28 Jahren an einer Blutvergiftung, ihr Tod war die Folge einer verzögerten Behandlung nach einem Schwangerschaftsabbruch mit Medikamenten. „Was ihr passiert ist, war vermeidbar“, sagt die Mutter. „Meine Tochter ist tot, weil Donald Trump das getan hat.“

Danach wird Donald Trump gezeigt, wie er vom Ende des bundesweiten Rechts auf Abtreibung schwärmt. Er habe es geschafft, sagt er da 2024, „und ich bin stolz darauf.“ Während seiner Amtszeit ernannte Richter hatten dem Supreme Court eine konservative Mehrheit beschert, 2022 hatte der Oberste Gerichtshof die fast ein halbes Jahrhundert gültige Freiheit kassiert. Seitdem müssen die Bundesstaaten entscheiden, in Georgia zum Beispiel darf ab der sechsten Wochen nur noch in ganz außergewöhnlichen Fällen abgetrieben werden.

Amber Thurman wäre so ein Härtefall gewesen, sie hatte Abtreibungspillen genommen und das fötale Gewebe nicht vollständig abgestoßen. Sie suchte ein Krankenhaus am Rande von Atlanta auf, der Eingriff wäre Routine gewesen. Doch die Ärzte trauten sich wegen der neuen Regelung nicht, sie hatten Angst, möglicherweise im Gefängnis zu landen. Sie operierten erst nach 20 Stunden, als sich die Infektion in Amber Thurmans Körper ausgebreitet hatte, der Blutdruck sank und Organe versagten.

Wählerin über Harris: „Ich habe ihre Aufrichtigkeit gespürt“

Vor der Präsidentschaftswahl erinnern die Demokraten nun an diese Tragödie. Das TV-Video dauert eine Minute, man sieht und hört Kamala Harris dann bei einer Veranstaltung vor Publikum. „Wir werden ihren Namen aussprechen“, sagt sie. „Amber Nicole Thurman.“ Sie sei nie politisch gewesen, „niemals“, sagt die Mutter der Toten. „Ich stimme für Kamala Harris, weil sie mir gezeigt hat, dass sie sich wirklich kümmert. Ich habe ihre Aufrichtigkeit und ihre Stärke gespürt.“

Für Harris ist abortion ein zentrales Thema, während Trump bevorzugt gegen Immigranten hetzt und auf der (inzwischen gesunkenen) Inflation herumreitet. Die Republikaner ahnen längst, dass ihr erfolgreicher Feldzug im Verbund mit fundamentalistischen Kreisen gegen das historische Urteil Roe v. Wade von 1973, das Abtreibung straffrei gemacht hatte, ein politischer Fehler war. Trump tut nun so, als wäre es irgendwie weise, die Bundesstaaten entscheiden zu lassen. Doch der Ansatz der Demokraten ist eindeutig glaubwürdiger und populärer.

Harris will sich für eine in den gesamten USA gültige Rückkehr zu liberalen Vorschriften einsetzen, wenn sie gewinnt. Sie bräuchte dafür dann zwar auch eine Mehrheit im Kongress, aber die Botschaft kommt an. „Wir können uns nicht eine freie Nation nennen, wenn Frauen nicht frei sind“, sagte beim demokratischen Parteitag in Chicago Alexis McGill Johnson, Präsidentin des Planned Parenthood Action Funds. „Donald J. Trump und J.D. Vance sind in keiner Weise qualifizierter als Ärzte und Frauen, diese Entscheidungen zu treffen.“

Mehr als eine von drei Amerikanerinnen würden in Bundesstaaten mit Abtreibungsverboten leben, erläuterte sie, darunter fast jede zweite Afroamerikanerin. Wer dort eine Schwangerschaft beenden will, der muss dies mit allen Risiken im Verborgenen tun, in einen anderen Bundesstaat reisen oder gar nach Mexiko. Beim Parteikongress der Demokraten im August trat auch die Abtreibungsaktivistin Hadley Duvall aus Kentucky auf und erzählte, wie sie von ihrem Stiefvater vergewaltigt und im Alter von zwölf Jahren von ihm schwanger wurde. „Ich kann mir nicht vorstellen, keine Wahl zu haben“, sagte sie, „aber das ist heute die Realität für viele Frauen und Mädchen im ganzen Land, wegen Donald Trumps Abtreibungsverbot.“

Der Ärger dürfte dem Republikaner Trump im sehr knappen Rennen eine Menge Stimmen kosten, fragt sich nur, wie viele. Noch dazu steht der Streit vielerorts auf dem Wahlzettel. In der kommenden Woche wird ja nicht nur über den nächsten Bewohner im Weißen Haus sowie die künftige Besetzung von Repräsentantenhaus, Senat, Gouverneursämtern und weiteren Posten abgestimmt – sondern auch über diverse Anträge. In zehn Bundesstaaten geht es dabei auch um den Umgang mit dem eigenen Körper.

An den strengen Gesetzen in Texas zweifeln sogar Republikaner

Referenden über die Freiheit von Schwangerschaftsabbrüchen sind angesetzt in Arizona, Colorado, Florida, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New York und South Dakota. Andere Bundesstaaten wie Kansas, Kentucky und Ohio hatten das Recht auf Schwangerschaftsabbruch nach ähnlichen Befragungen bereits festgeschrieben. Und Kamala Harris reiste jetzt kurz vor der großen Wahl auch ins besonders restriktive Texas, wo Schwangerschaftsabbrüche weitgehend illegal sind.

Ehe sie am Freitag in Houston die Bühne betrat, stand da schon Beyoncé. Ihr Lied „Freedom“, die Wahlkampfhymne der Demokraten, kam aus der Konserve. Aber sie sprach. „Ich bin nicht als Prominente hier, ich bin nicht als Politikerin hier“, sagte die Texanerin, einer der berühmtesten Popstars der Welt. Sie sei hier als Mutter, der die Welt am Herzen liege und die Freiheit, „über unseren Körper zu bestimmen, eine Welt, in der wir nicht gespalten sind.“

Sängerin Beyoncé unterstützte Harris am 25. Oktober in Texas. (Foto: JORDAN VONDERHAAR/Getty Images via AFP)

In dem Südstaat hat Kamala Harris keine Chance, dort bestimmen die Republikaner von Gouverneur Greg Abbott. Doch das Motto der Wahlkämpferin war vor 30 000 Menschen im Shell Energy Stadium in dicken Buchstaben zu lesen: „Stimmt für die reproduktive Freiheit.“ Texas sei „der Nullpunkt in dieser außergewöhnlichen Angelegenheit“, sagte Harris in einem Interview mit dem Sender CBS, „wir kämpfen für das Recht der Frau, über ihren eigenen Körper zu entscheiden.“

In dieser Hochburg der Republikaner sind die Regeln so streng und die Folgen so dramatisch, dass auch Teile der republikanischen Wählerschaft an der Gesetzgebung zweifeln. Eine Studie der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health kam zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Todesfälle bei Säuglingen nach einem 2021 in Kraft getretenen Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen in der Frühschwangerschaft stark gestiegen ist, vor allem bei Kindern mit angeborenen Anomalien.

„Texas, was wir hier erleben, ist eine Krise im Gesundheitswesen - und Donald Trump ist der Architekt dieser Krise“, sagte Harris. „Wir wissen, dass Freiheit nicht geschenkt werden kann. Sie ist nicht zu verschenken. Sie steht uns von Rechts wegen zu, und wir sind bereit, dafür zu kämpfen. Wir müssen laut sein. Wir müssen uns organisieren. Wir müssen mobilisieren.“ Man brauche Energie, es war ein feuriger Appell in letzter Minute.

In dem Videoclip über die tote Amber Nicole Thurman umarmt Kamala Harris am Ende die Mutter, die dann auf einem Sofa zwischen ihren beiden anderen Töchtern dies sagt: „Wir werden Amber nie wieder zurückbekommen, aber wir können dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert.“