USA:Grundsätzliche Einigung im Schuldenstreit

Von Peter Burghardt, Washington

Am Samstagabend hatten auch die meisten Amerikaner definitiv Besseres zu tun, als sich um den amerikanischen Schuldenstreit zu kümmern. Es ist noch dazu ein langes Wochenende, am Montag wird der Memorial Day in Gedenken an im Dienst verstorbene US-Soldaten gefeiert. Doch in jenem Moment von Freizeit und Feiern fand jenes Gespräch statt, dass die USA und den Rest der Welt vor einer äußerst unangenehmen Wirtschaftskrise bewahrt haben könnte.