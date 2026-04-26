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USASchüsse bei der Gala von Donald Trump und den Journalisten

Lesezeit: 5 Min.

Sicherheitsbeamte eskortierten US-Präsident Donald Trump von der Bühne.
Sicherheitsbeamte eskortierten US-Präsident Donald Trump von der Bühne. Alex Brandon/AP

Beim Korrespondenten-Dinner in Washington feuert ein Schütze in der Hotel-Lobby – und das vermeintlich bestgeschützte Abendessen Amerikas endet abrupt. Der Verdächtige ist in Haft, ein Polizist wurde leicht verletzt.

Von Peter Burghardt

Und plötzlich war diese Gala mit den Korrespondenten aus dem Weißen Haus und Donald Trump vorbei, noch ehe sie begonnen hatte. Ein diffuser Knall war zu hören am Samstagabend im Washington Hilton Hotel, in dem das jährliche White House Correspondents' Dinner stattfand. Drinnen wurde gerade die Vorspeise serviert, da brach Chaos aus. Waren da nur einem Kellner mehrere Teller und Gläser heruntergefallen? Oder hatte tatsächlich irgendwo jemand geschossen?

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