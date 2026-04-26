Und plötzlich war diese Gala mit den Korrespondenten aus dem Weißen Haus und Donald Trump vorbei, noch ehe sie begonnen hatte. Ein diffuser Knall war zu hören am Samstagabend im Washington Hilton Hotel, in dem das jährliche White House Correspondents' Dinner stattfand. Drinnen wurde gerade die Vorspeise serviert, da brach Chaos aus. Waren da nur einem Kellner mehrere Teller und Gläser heruntergefallen? Oder hatte tatsächlich irgendwo jemand geschossen?