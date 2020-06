Beim Versuch von Demonstranten, die Statue des spanischen Konquistadors Juan de Oñate in der US-Stadt Albuquerque zu stürzen, ist eine Protestierer vom Angehörigen einer Miliz angeschossen worden. Das Opfer sei am Montagabend (Ortszeit) in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der lokale Sender KRQE berichtete, ein 31-Jähriger sei festgenommen worden. Bewaffnete einer selbst ernannten Bürgerwehr hatten versucht, den Sturz der Statue zu verhindern. Die Proteste nach dem Tod von George Floyd führten auch zum Sturz von Statuen, die mit Rassismus in Verbindung gebracht werden. Oñate werden Grausamkeiten unter anderem an amerikanischen Ureinwohnern vorgeworfen.