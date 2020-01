Sie sind gar nicht so leicht einzuhalten, diese Regeln, besonders nicht für einen wie Lindsey Graham. Kaum ein Politiker schafft es bis zum Senator, wenn er sich selbst nicht gerne reden hört, und Graham hört sich besonders gerne. Der republikanische Senator aus South Carolina war einst einer von Donald Trumps größten Kritikern. Heute ist er einer seiner eifrigsten Verteidiger, beim Sender Fox News und in anderen Medien, natürlich, aber regelmäßig auch im Saal des Senats. Doch nun sitzt er dort auf seinem Sessel und muss wie alle Senatoren schweigen, "unter Androhung von Gefängnisstrafe", wie der Sergeant at Arms des Senats zu Beginn der Verhandlung erklärt hat. So sehen es die Regeln während eines Impeachment-Verfahrens vor.

Und es ist ja nicht nur das Redeverbot, das die Senatoren einengt. Auch der Gebrauch ihres Handys ist ihnen untersagt. Es sind im Saal keine Tablets zugelassen, keine Laptops. Nicht einmal essen dürfen die Politiker an ihrem Platz, sich frei bewegen schon gar nicht. Und Senator Graham, das zeigt seine Körpersprache, passt das ganz und gar nicht. Die Verhandlung am Dienstag dauert noch keine halbe Stunde, als er erstmals auf seinem Stuhl rumrutscht, demonstrativ gähnt und die Augen schließt. Als er sie wieder aufmacht, starrt er hoch zur Pressetribüne, kritzelt auf einem Notizzettel herum - alles, um nicht still zu sitzen. Und kaum ruft vorne der Chief Justice zur ersten Pause des Tages, verlässt Graham fluchtartig den Saal und greift zum Handy, um einen giftigen Tweet gegen die Demokraten abzusetzen. Das musste wohl raus.

Republikaner und Demokraten streiten sich über die Zulassung von Zeugen

Der Senat ist eine sehr spezielle Institution, mit einem Selbstverständnis, das auf seine Mitglieder abfärbt - nicht nur in historischen Momenten wie diesem, an dem die Senatoren zu einer Jury von 100 Geschworenen werden, die am Ende des Verfahrens eine sehr weitreichende Frage beantworten müssen: Soll der Präsident der Vereinigten Staaten seines Amtes enthoben werden? 27 der heutigen Senatoren haben das schon einmal erlebt. Auch damals, beim Impeachment gegen Präsident Bill Clinton vor 21 Jahren, war die Atmosphäre in Washington vergiftet. Trotzdem schafften es die Senatoren beider Parteien, sich vor Beginn des Prozesses auf Regeln zu einigen, die sie alle unterschreiben konnten.

Was sich dagegen nun abspielt, am ersten Verhandlungstag des Impeachment gegen Donald Trump, ist kein Kompromiss, sondern ein verbissener Kampf um die Grundsätze. Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der Republikaner, hat schon früh klargemacht, welche Art von Verfahren er sich wünscht: möglichst kurz, möglichst ohne Zeugen. Das zeigt sich in dem Fahrplan, den er am Dienstag vorgelegt hat. "McConnells Regeln", so schimpft der demokratische Minderheitsführer Chuck Schumer, "wurden entwickelt von Präsident Trump für Präsident Trump, und McConnell und die Republikaner führen aus, was er will." Und immer wieder fällt der Begriff Fairness.

Der Prozess müsse fair gegenüber Trump sein, sagt McConnell. Für die demokratische Opposition heißt ein faires Verfahren dagegen etwas anderes: Sie wollen, dass der US-Senat gleich zu Beginn des Verfahrens über die Anhörung von Zeugen und die Zulassung von Beweismitteln abstimmt, deren Herausgabe das Weiße Haus bisher verweigert hat. Nur so, argumentieren sie, könne der Senat zu einem objektiven Urteil darüber kommen, was Trump in der Ukraine-Affäre vorgeworfen wird: Machtmissbrauch und Behinderung des Kongresses. McConnell hat dagegen eine andere Strategie gewählt: Er will erst nach den Eröffnungsplädoyers und den schriftlichen Fragen der Senatoren über die Zeugen entscheiden.

Der Mann, der an diesem Tag am dringlichsten dagegen ankämpft, ist der demokratische Abgeordnete Adam Schiff, der die Anklage vertritt. Die Frage nach Zeugen und Beweismitteln sei "die wichtigste Frage überhaupt", sagt er den Senatoren, "noch wichtiger als Ihre Entscheidung über Schuld oder Unschuld". Die Demokraten erzwingen eine Serie von Abstimmungen über Zeugen und Beweismittel, die sie einfordern wollen, doch die Republikaner setzen sich jedes Mal mit 53 zu 47 Stimmen durch, in allen Punkten, es bleibt beim Fahrplan McConnells. All dies zieht sich über Stunden hin, schon aus dem ersten Verhandlungstag wird ein Marathon, der bis in die späte Nacht dauert.

Dabei ist es bereits am späten Nachmittag nicht mehr nur Lindsey Graham, der im Senatssaal ab und zu die Augen schließt. Und auch das Essverbot wird da von einigen schon länger ignoriert, spätestens dann nämlich, als der Republikaner Bill Cassidy gut hörbar einen Schokoriegel auspackt und verschlingt. All die Regeln, all die Einschränkungen: Sie sind gar nicht so leicht einzuhalten. Nicht mal an historischen Tagen.