Ein amerikanisches Kriegsschiff im Norden des Roten Meer hat nach Angaben des amerikanischen Militärs drei Raketen sowie mehrere Drohnen abgefangen. Das Ziel der Geschosse könne nicht mit Sicherheit benannt werden, teilt das Verteidigungsministerium mit. Möglicherweise war es kein gezielter Angriff auf das amerikanische Schiff. "Sie wurden jedoch vom Jemen aus abgefeuert und flogen entlang des Roten Meeres nach Norden, möglicherweise auf Ziele in Israel zu", so das amerikanische Verteidigungsministerium. Der Vorfall soll sich laut Medienberichten am Donnerstag ereignet haben. Möglicherweise seien die Raketen von Huthi-Rebellen gestartet worden, hieß es bei dem Nachrichtensender CNN. Die Rebellen werden von Iran unterstützt.