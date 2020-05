Am Atomabkommen mit Iran hat US-Präsident Donald Trump nie ein gutes Haar gelassen: Der "schlechteste Deal aller Zeiten" schimpfte er, bevor er im Mai 2018 anordnete, die "Beteiligung der Vereinigten Staaten am JCPOA zu beenden", wie Diplomaten das Abkommen nennen. Nun will allerdings ausgerechnet Trump den Vertrag als Hebel nutzen, um zu verhindern, dass im Oktober das UN-Waffenembargo gegen Iran ausläuft - was wiederum in dem Deal vorgesehen ist und in der UN-Resolution 2231. Damit steuern die USA und Europa auf eine neue Konfrontation zu, die sich im Herbst kurz vor der Präsidentenwahl in den USA und während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft entfalten dürfte.

Irans Präsident Hassan Rohani hat schon mit "ernsten Folgen" gedroht, sollte das Embargo nicht fallen, ohne dies weiter auszuführen. Angesichts der harten einseitigen US-Sanktionen ist das Auslaufen der Import- und Exportverbote einer der wenigen Vorteile, die Teheran überhaupt aus dem Abkommen noch ziehen kann.

Mit der Resolution 2231 goss der Sicherheitsrat den Deal 2015 in ein völkerrechtlich bindendes Dokument. Vorgesehen ist darin auch, das in früheren Resolutionen des Sicherheitsrates festgelegte Embargo für konventionelle Waffen gegen die Islamische Republik fünf Jahre nach dem Umsetzungsbeginn des Abkommens aufzuheben, also am 18. Oktober. Drei Jahre später sollen dann weitere Beschränkungen für ballistische Raketensysteme fallen.

Der Konflikt mit den Europäern ist gewiss. Aber keiner will, dass Teheran Waffen erhält

US-Außenminister Mike Pompeo hat gewarnt, dass ohne eine Verlängerung des Embargos Iran seine Waffenlieferungen an Verbündete wie das syrische Regime von Baschar al-Assad, die jüngst auch in Deutschland als Terror-Organisation eingestufte Hisbollah in Libanon oder schiitische Milzen im Irak ausweiten würde. Die US-Regierung hat deswegen Ende April einen Entwurf für eine neue Resolution mit einigen Mitgliedern des Sicherheitsrates geteilt. Washington will das Embargo damit unbegrenzt verlängern - ein Plan, der auf Widerstand der Veto-Macht Russland treffen dürfte, weil Moskau schon angekündigt hat, wieder Waffen an Teheran liefern zu wollen. Auch China wird dem Ansinnen kaum positiv gegenüberstehen.

Fall es den USA aber nicht gelingt, auf diesem Wege das Embargo zu retten, "sind wir bereit, alle uns zur Verfügung stehenden diplomatischen Mittel" im UN-Sicherheitsrat zu nutzen, wie es Pompeo formuliert hat. Die USA würden dann für sich in Anspruch nehmen, im Sinne der Resolution 2231 noch ein Teilnehmerstaat des Atomabkommens zu sein. Dann, so die Logik in Washington, könne man auf den sogenannten Snap-Back-Mechanismus der Resolution zurückgreifen.

Demnach kann jedes Teilnehmerland sich an den Sicherheitsrat wenden, wenn es der Auffassung ist, dass Iran seine Verpflichtungen aus dem Abkommen nicht erfüllt. Der Rat muss dann binnen 30 Tagen eine Resolution beschließen, die Aufhebung der Sanktionen fortzusetzen. Diesen Mechanismus hatte man ersonnen, um zu verhindern, dass eine Vetomacht die Wiedereinsetzung der UN-Sanktionen blockieren kann - eine Idee, die der russische Außenminister Sergej Lawrow mit entwickelt hat. Umgekehrt könnten die USA mit ihrem Veto die nötige positive Resolution blockieren - dann würde nicht nur das Waffenembargo weiter bestehen, sondern alle vom Sicherheitsrat 2015 aufgehobenen Sanktionen würden wieder in Kraft treten. Offener Krach wäre unvermeidlich, der Sicherheitsrat weiter beschädigt.

In Europa stoßen die Pläne der Amerikaner auf Befremden - vor allem aber auf Sorge. Man nehme die Überlegungen, die in den USA angestellt würden, ernst, heißt es in Berlin. So ernst, dass sie bereits einer juristischen Überprüfung unterzogen wurden. Mit einem wenig überraschenden Ergebnis: Nach Auffassung des Auswärtigen Amtes können die USA sich nicht politisch aus dem Atomdeal zurückziehen, rechtlich aber weiter so tun, als seien sie Teil es Abkommens. In dieser Frage sind sich die Deutschen offenbar auch einig mit Briten und Franzosen. Indes vertreten einige Völkerrechtler die Auffassung, die USA hätten wegen der bindenden Resolution 2231 das Abkommen nicht kündigen und verlassen können. Was passiert, sollte es zum Schwur kommen im Sicherheitsrat, können Diplomaten heute noch nicht sagen.

Gesucht wird nach möglichen Kompromissen mit den Amerikanern, mit denen man sich zumindest einig ist, das Waffenembargo gegen Teheran verlängern zu wollen. Aufgeben will man den Atomdeal in Berlin jedenfalls nach wie vor nicht. So war vor einigen Wochen verkündet worden, dass erstmals über den eigens geschaffenen Zahlungskanal Instex eine Lieferung medizinischer Güter abgewickelt worden ist. Erdacht worden war das Instrument, um Iran nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomdeal bei der Stange zu halten. Monatelang kam Instex wegen rechtlicher Schwierigkeiten aber nicht in Gang, dann blockierten offenbar die Iraner. Auch nach dem nun abgewickelten ersten Geschäft gilt Instex angesichts der riesigen Verluste Irans durch die US-Sanktionen aber eher als symbolischer Beitrag.

Zugleich herrscht stille Hoffnung, dass der Demokrat Joe Biden im November gegen Trump gewinnen könnte. Er hat erklärt, er wolle zum JCPOA zurückkehren, wenn Iran wieder alle Bestimmungen einhält und bereit ist, über die Verlängerung der Beschränkungen für sein Atomprogramm zu verhandeln. Ob Iran sich darauf einlassen würde, ist offen. Die Hardliner in der Trump-Regierung wollen aber schon diese Möglichkeit verbauen und auf jeden Fall den Snap-Back auslösen. Ihr Kalkül: Dann bleibe Iran keine Wahl, als das Abkommen ebenfalls aufzugeben - und nach einer Wiederwahl Trumps eine neue Vereinbarung mit den USA zu verhandeln.