19. Juli 2019, 18:53 Uhr USA Scalia soll Minister werden

US-Präsident Donald Trump will den Anwalt Eugene Scalia als neuen Arbeitsminister nominieren. Der Sohn des 2016 verstorbenen Richters am Obersten Gerichtshof, Antonin Scalia, solle die Nachfolge des über die Epstein-Affäre gestürzten Alexander Acosta antreten, teilte Trump am Donnerstag mit. Er pries Scalia als "hoch geschätzten" Juristen mit "großer Erfahrung" in den Bereichen Recht und Arbeit. Eugene Scalia ist derzeit Partner der Kanzlei Gibson, Dunn & Crutcher. Scalia war unter George W. Bush bereits als Rechtsbeistand der Regierung tätig.