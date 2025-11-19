Als kleiner Willkommensgruß jagen Kampfjets über das Weiße Haus, darunter auch welche von Typ F-35, von denen an diesem Tag noch die Rede sein wird. Zum Begrüßungsbodenpersonal gehört unter anderem eine Marschkapelle, die Kavallerie kommt mit den Flaggen Saudi-Arabiens und der USA angeritten, selbstverständlich ist der Rote Teppich ausgerollt. Dass hier nicht irgendein Besucher ankommt, sondern einer, der Donald Trump ganz besonders am Herzen liegt, das verrät schon allein der Blick auf das Tagesprogramm des Weißen Hauses.