USA und Saudi-Arabien„Solche Dinge passieren“

Lesezeit: 5 Min.

Beste Freunde: US-Präsident Donald Trump (r) und der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman während eines Abendessens im East Room des Weißen Hauses.
Beste Freunde: US-Präsident Donald Trump (r) und der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman während eines Abendessens im East Room des Weißen Hauses. (Foto: Alex Brandon/Alex Brandon/AP/dpa)

US-Präsident Donald Trump empfäng den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman mit höchsten Ehren und großem Brimborium im Weißen Haus – und behauptet, sein Gast habe von dem Khashoggi-Mord nichts gewusst.

Von Boris Herrmann, New York

Als kleiner Willkommensgruß jagen Kampfjets über das Weiße Haus, darunter auch welche von Typ F-35, von denen an diesem Tag noch die Rede sein wird. Zum Begrüßungsbodenpersonal gehört unter anderem eine Marschkapelle, die Kavallerie kommt mit den Flaggen Saudi-Arabiens und der USA angeritten, selbstverständlich ist der Rote Teppich ausgerollt. Dass hier nicht irgendein Besucher ankommt, sondern einer, der Donald Trump ganz besonders am Herzen liegt, das verrät schon allein der Blick auf das Tagesprogramm des Weißen Hauses.

