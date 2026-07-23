Das Abkommen ermöglicht US-Unternehmen, in saudische Atomkraftwerke zu investieren. Kritiker befürchten, es könnte den Weg für saudische Atomwaffen ebnen – und Iran provozieren.

Seit fünf Monaten führen die USA Krieg gegen Iran. US-Präsident Donald Trump begründet das mit der Gefahr, dass das Land eine Atomwaffe bauen könnte. Er fordert von Teheran, kein Uran mehr anzureichern. Trumps Bedingung für ein Friedensabkommen lautet: „null Anreicherung“.