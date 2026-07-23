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Milliarden-PartnerschaftUSA und Saudi-Arabien unterzeichnen Atomabkommen – Experten reagieren besorgt

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Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) vergangenes Jahr als Gast bei Donald Trump im Weißen Haus.
Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) vergangenes Jahr als Gast bei Donald Trump im Weißen Haus. Evan Vucci/AP

Das Abkommen ermöglicht US-Unternehmen, in saudische Atomkraftwerke zu investieren. Kritiker befürchten, es könnte den Weg für saudische Atomwaffen ebnen – und Iran provozieren.

Von Charlotte Walser, Washington

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Seit fünf Monaten führen die USA Krieg gegen Iran. US-Präsident Donald Trump begründet das mit der Gefahr, dass das Land eine Atomwaffe bauen könnte. Er fordert von Teheran, kein Uran mehr anzureichern. Trumps Bedingung für ein Friedensabkommen lautet: „null Anreicherung“.

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SZ PlusVon Bernd Dörries

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