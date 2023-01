Der US-Kongressabgeordnete George Santos, 34, will Berichten zufolge wegen der Affäre um falsche Angaben im Lebenslauf zumindest vorerst seine beiden Ausschussposten aufgeben. Dies habe der Republikaner seinen Parteikollegen am Dienstag bei einer nicht öffentlichen Fraktionssitzung mitgeteilt, berichteten US-Medien übereinstimmend. "Er hatte einfach das Gefühl, dass es so viel Drama um die Situation gab", sagte die Republikanerin Marjorie Taylor Greene dem Sender CNN. Santos wurde im November ins Repräsentantenhaus gewählt. Es stellte sich heraus, dass er Punkte zu Herkunft, Ausbildung und Karriere frei erfunden hatte.