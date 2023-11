Der wegen Betrugs und Diebstahls angeklagte republikanische US-Abgeordnete George Santos, 35, bleibt weiter Kongressmitglied. Auch der zweite Versuch republikanischer Abgeordneter aus New York, Santos aus dem Parlament auszuschließen, fand bei der Abstimmung am Mittwoch keine Mehrheit. Vergangene Woche hatte ein Gericht in New York entschieden, dass gegen Santos ein Prozess eröffnet wird. Ihm wird vorgeworfen, falsche Erklärungen gegenüber der Wahlkommission FEC abgegeben und Unterlagen zur Behinderung der FEC gefälscht zu haben, weiter Verschwörung gegen die USA, Betrug, schwerer Identitätsdiebstahl, Geldwäsche und Diebstahl öffentlicher Gelder. Der Aufstieg des Trump-Anhängers Santos in der Politik war von Anfang an überschattet von Betrugs- und Täuschungsvorwürfen. Er soll einen großen Teil des Lebenslaufes, mit dem er sich den Wählern 2022 präsentierte, frei erfunden haben. Der republikanische Sprecher des Abgeordnetenhauses Mike Johnson und andere Republikaner argumentierten, ein Parlamentsausschluss solle nur nach strafrechtlicher Verurteilung oder offiziell festgestelltem moralischem Fehlverhalten stattfinden.