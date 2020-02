USA:Wer kann Bernie Sanders stoppen?

Bernie Sanders feiert seinen Sieg bei der Vorwahl in Nevada während einer Wahlkampfveranstaltung in Texas.

Sandners gewinnt die Vorwahl in Nevada so deutlich, dass sich moderate Demokraten fragen, wie er noch aufzuhalten sein soll. Mit Biden eher nicht. Das könnte eine Chance für Buttigieg sein.

Bernie Sanders kann kaum einen Halbsatz sagen, ohne dass der mit "Bernie! Bernie! Bernie!"-Chören begleitet wird. Er ist gerade an der Seite seiner Frau Jane auf die Bühne des Cowboy Dance Center in San Antonia, Texas, getreten. "Ich bin sehr erfreut, euch ziemlich gute Nachrichten zu bringen", sagt er unter dem Jubel seiner Anhänger. Sie lautet: Sanders hat die Vorwahl der Demokraten im 2000 Kilometer entfernten Bundestaat Nevada gewonnen.

Und was für einen Sieg er da hingelegt hat. Nach Auszählung von 43 Prozent der Stimmbezirke kommt Sanders auf fast 47 Prozent. Damit hat er seine Konkurrenten deklassiert. Erst gut 25 Prozentpunkte dahinter kommt Ex-Vizepräsident Joe Biden auf Platz zwei. Weitere fünf Prozentpunkte danach dann Pete Buttigieg, der frühere Bürgermeister der 100 000-Einwohner-Stadt South Bend in Indiana.

Aus Sicht der Sanders-Kampagne ist das der dritte Sieg in Folge. In Iowa hat Sanders 6000 Stimmen mehr bekommen als Buttigieg. Aber wegen des komplizierten Wahlsystems eine Delegiertenstimme weniger. In New Hampshire dann gewann Sanders sicher aber knapp mit 25,6 Prozent vor Buttigieg, der 24,3 Prozent holte. Ein wichtiges Signal.

Nevada ist nun ein Erdrutschsieg für Sanders, der vor einem halbem Jahr noch nicht absehbar war. Da lag er hier im Schnitt bei knapp 15 Prozent in den Umfragen. Spitzenreiter war da noch Joe Biden mit über 30 Prozent.

Ein Erfolg ist dringend nötig für Biden

Sanders Sieg ist so deutlich, dass sich viele moderate Demokraten besorgt fragen, wie er noch zu stoppen sein kann. Zumal die beiden progressivsten Kandidaten im Rennen, Sanders und Elizabeth Warren, in Nevada auf über 55 Prozent kommen. Die moderaten Kräfte fürchten, dass ein Kandidat Sanders mit seinen aus US-Sicht revolutionär-linken Ideen wie einer Krankenversicherung für alle, letztlich nur Trump die zweite Amtszeit beschert.

Aus Sicht des Parteiestablishments sollte es Joe Biden sein, der Trump aus dem Weißen Haus jagt. Der wollte in Nevada mindestens den zweiten Platz holen. Das hat er zwar erreicht. Aber nicht gerade auf eine Weise, die ihm hilft.

Ein Erfolg ist dringend nötig für Biden. In Iowa und New Hampshire hat er gepatzt. Einmal vierter, einmal fünfter Platz. Nevada sollte das Sprungbrett sein, das ihn am kommenden Samstag zu einem großen Sieg in South Carolina katapultieren sollte. Um dann drei Tage später den Super Tuesday zu seinem Tag zu machen. Er wäre dann gewissermaßen auferstanden aus Ruinen.

Biden hatte guten Grund anzunehmen, dass der Plan aufgeht. Nevada und South Carolina haben hohe Anteile schwarzer Wähler. Bidens wichtigstes Argument: als ehemaliger Vize-Präsident des ersten schwarzen Präsidenten der USA genießt er unter dieser Wählerschicht eigentlich großes Vertrauen.

Daran gemessen aber ist der zweite Platz in Nevada eine weitere Niederlage. Zu groß ist der Abstand auf Sanders, als dass sich daraus eine Comeback-Momentum für den Mann erzeugen ließe, der bis New Hampshire über ein Jahr lang die nationalen Umfragen souverän angeführt hatte.

Die überraschend klaren Niederlagen in Iowa und New Hampshire, sie haben das Vertrauen der schwarzen Wähler in Biden offenbar so stark erschüttert, dass viele zu Sanders übergelaufen sind. South Carolina ist jetzt Bidens Brandmauer. Wenn die einstürzt, wenn er dort nicht klar und überzeugend gewinnt, dann dürften die Tage seiner Präsidentschaftskampagne gezählt sein.