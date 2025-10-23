Als das Treffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstagvormittag in Brüssel begann, waren – wenn man es ein wenig volkstümlich ausdrückt – zwei sehr große und sehr sture Kühe bereits vom Eis geholt worden. Wobei es eher zwei männliche Exemplare der Gattung Bos taurus waren, die sich bockig gezeigt hatten, Stiere also. Der eine stand in Bratislava und heißt Robert Fico. Der andere stand in Washington und hört auf den Namen Donald J. Trump.