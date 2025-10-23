Zum Hauptinhalt springen

Ukraine-KriegEndlich einmal gute Nachrichten aus Washington

Lesezeit: 5 Min.

Trumps Entscheidung sei „unglaublich“, sagt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Donnerstag auf dem Gipfel mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Trumps Entscheidung sei „unglaublich“, sagt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Donnerstag auf dem Gipfel mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. (Foto: Yves Herman/REUTERS)

Das EU-Gipfeltreffen in Brüssel beginnt erfreulich: Der amerikanische Präsident bestraft russische Ölkonzerne – und auch das 19. Sanktionspaket der Europäer gegen Moskau wird gebilligt. Aber in einer entscheidenden Frage zögert ein Land.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Als das Treffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstagvormittag in Brüssel begann, waren – wenn man es ein wenig volkstümlich ausdrückt – zwei sehr große und sehr sture Kühe bereits vom Eis geholt worden. Wobei es eher zwei männliche Exemplare der Gattung Bos taurus waren, die sich bockig gezeigt hatten, Stiere also. Der eine stand in Bratislava und heißt Robert Fico. Der andere stand in Washington und hört auf den Namen Donald J. Trump.

Zur SZ-Startseite

Krieg in der Ukraine
:Wo die Front verläuft - Tag 1338

Der Ukraine gelingt erneut nahe Dobrobilja im Donbass eine Rückeroberung. Russland kann bei Pokrowsk etwas vorrücken. Wie ist die Lage? Der Überblick in Karten.

SZ PlusVon Kassian Stroh, Sebastian Gierke, Dimitri Taube, Markus C. Schulte von Drach und Leopold Zaak

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite