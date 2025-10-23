Als das Treffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstagvormittag in Brüssel begann, waren – wenn man es ein wenig volkstümlich ausdrückt – zwei sehr große und sehr sture Kühe bereits vom Eis geholt worden. Wobei es eher zwei männliche Exemplare der Gattung Bos taurus waren, die sich bockig gezeigt hatten, Stiere also. Der eine stand in Bratislava und heißt Robert Fico. Der andere stand in Washington und hört auf den Namen Donald J. Trump.
Ukraine-KriegEndlich einmal gute Nachrichten aus Washington
Das EU-Gipfeltreffen in Brüssel beginnt erfreulich: Der amerikanische Präsident bestraft russische Ölkonzerne – und auch das 19. Sanktionspaket der Europäer gegen Moskau wird gebilligt. Aber in einer entscheidenden Frage zögert ein Land.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
