Mit seiner Vizepräsidentin Harris nimmt US-Präsident Biden die freigelassenen Amerikaner in Empfang. Das Land sieht rührende Szenen auf dem Rollfeld – und erlebt einen emotionalen Präsidenten.

Von Christian Zaschke, New York

Eigentlich wollte Joe Biden keine Termine mehr nach 20 Uhr wahrnehmen, weil der 81 Jahre alte US-Präsident nach eigenen Angaben abends Ruhe braucht. Doch diesen Termin wollte er sich unter keinen Umständen entgehen lassen. Um 23.37 Uhr Ortszeit landete am späten Donnerstagabend auf dem Militärflughafen Joint Base Andrews unweit von Washington D.C. eine private Maschine vom Typ Bombardier Global 7500, die aus dem türkischen Ankara gekommen war. An Bord: Die amerikanischen Staatsbürger Evan Gershkovich, Alsu Kurmaschewa und Paul Whelan, die in russischer Gefangenschaft gesessen hatten.