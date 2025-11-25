Wenn es so etwas gibt wie eine Nahtoderfahrung in der internationalen Politik, dann haben die Europäer sie wohl in den vergangenen Tagen erlebt. Wie ein Blitz, der aus einem babyblauen Himmel herabfährt, traf sie vorige Woche der 28-Punkte-Plan, der nach Meinung von US-Präsident Donald Trump Frieden in der Ukraine bringen sollte.