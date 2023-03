Spionage:Wer mit dem Feuer spielt

Von Fabian Fellmann und Frank Nienhuysen

Am Tag nach dem Knall üben sich beide Seiten in streng kalkulierten Vorwürfen. Soeben sind zwei Atommächte über dem Schwarzen Meer direkt aneinandergeraten. Zum ersten Mal seit dem Beginn von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, die von den USA unterstützt wird. Der Vorfall zwischen einer US-amerikanischen Reaper-Drohne und zwei russischen Su-27-Kampfjets vom Dienstag befeuert die Angst, dass die Welt einem Flächenbrand so nahe ist wie noch nie. Russland und die Vereinigten Staaten zählen je mehr als 5000 Atomsprengköpfe in ihren Arsenalen, die Erzfeinde könnten die Menschheit auf Knopfdruck vernichten.