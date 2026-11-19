Es war ein Treffen der großen Worte. Insofern entsprach die Zusammenkunft der drei Präsidenten Chinas, Russlands und der Vereinigten Staaten im südchinesischen Shenzhen ganz den Erwartungen. Ob aus der trilateralen Gesprächsrunde indes mehr als ein Fototermin der großen Drei für die Geschichtsbücher und ein paar wohlklingende Erklärungen aus dem Arsenal diplomatischer Gemeinplätze herausgekommen ist, war auch nicht abzusehen, nachdem Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping ihr Treffen am Donnerstag beendet hatten. Die Dreierkonferenz hörte jedenfalls nach etwa 80 Minuten auf, ohne dass zunächst eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht wurde.
Dreiergipfel in ShenzhenXi, Trump und Putin liefern imposante Bilder – und wenig Ergebnisse
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Konkrete Vereinbarungen sind bei dem Gespräch der Präsidenten Chinas, Russlands und der USA in Shenzhen nicht herausgekommen. Dafür aber jede Menge Fotos und Appelle an die „gemeinsame Verantwortung“.
Von Reymer Klüver und Gregor Scheu, Peking
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