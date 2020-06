Bilateral sollten die USA und Russland in Wien über nukleare Rüstungskontrolle verhandeln. Doch Trumps Abgesandter will nicht auf den Schlagabtausch mit China verzichten.

Die österreichische Bundesregierung hatte alles vorbereitet, um den Verhandlungen zwischen Russland und den USA über ihre strategischen Atomwaffen einen würdigen Rahmen zu verleihen. Wien war im Kalten Krieg ein Tummelplatz für Agenten und Diplomaten aus dem Westen und dem Ostblock. Spätestens seit das Atomabkommen mit Iran an der Donau ausgehandelt wurde, haben auch die Verhandler aus den Außenministerien Geschmack an der österreichischen Gastfreundschaft gefunden. Diesmal stellte Wien das Palais Niederösterreich an der Herrengasse zur Verfügung.

Doch wünscht die US-Regierung neben Russland auch die Volksrepublik China einzubeziehen in ein mögliches Abkommen zur Begrenzung der Atomarsenale, das den im Februar 2021 auslaufenden bilateralen New-START-Vertrag mit Russland ablösen könnte. Und so ließ der amerikanische Unterhändler und Sondergesandte von Präsident Donald Trump, Marshall Billingslea, im Verhandlungssaal chinesische Fähnchen auf den Tischen verteilen und die rote Flagge mit den gelben Sternen zwischen der amerikanischen und der russischen aufstellen.

Dann twitterte er das Foto mit den leeren Plätzen, versehen mit der Bemerkung, China sei nicht aufgetaucht und verstecke sich weiter "hinter der Großen Mauer des Schweigens über seine rasante nukleare Aufrüstung".

Die russische Delegation unter Vizeaußenminister Sergej Riabkow, der seit Jahrzenten an derartigen Verhandlungen beteiligt ist, war ebenso irritiert, wie chinesische Diplomaten.

Pekings ständige Vertretung bei den Vereinten Nationen in Wien erwiderte ebenfalls auf Twitter: "US-Performance-Kunst?"

Und der im Außenministerium für Rüstungskontrolle zuständige Generaldirektor, Fu Cong, wunderte sich in seinem überhaupt erst zweiten Tweet über "diese merkwürdige Szene!" Die chinesischen Flaggen seien ohne Pekings Einverständnis aufgestellt worden. "Wie tief kann man sinken?", fügte er hinzu.

Der US-Unterhändler stellt chinesische Flaggen auf - dabei verhandelt China gar nicht mit

China hatte zuvor mehrmals klargestellt, dass es der Einladung nicht folgen werde. "Wie allen bekannt ist, liegt Chinas atomare Schlagkraft nicht in der Größenordnung der USA und Russlands", sagte jüngst eine Sprecherin des Außenministeriums. Es sei "noch nicht der richtige Zeitpunkt" für China, an Gesprächen über nukleare Abrüstung teilzunehmen.

Die russische Delegation ließ dann dafür sorgen, dass die chinesischen Flaggen wieder entfernt wurden. Moskaus Botschafter in Österreich, Dmitrj Ljubinski, sagte der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti: "Es waren keinen chinesischen Flaggen im Verhandlungsraum und es konnten auch keine dort sein bei russisch-amerikanischen Konsultationen über strategische Stabilität." Als Beleg ließ er auf der Facebook-Seite der Botschaft ein Foto aus dem Saal im Palais Niederösterreich veröffentlichen.

Nach diesem PR-Stunt der Amerikaner wäre die Substanz der Gespräche fast in den Hintergrund getreten. US-Unterhändler Billingslea bezeichnete sie jedenfalls am späten Abend als "sehr positiv". Experten sollten in technischen Arbeitsgruppen die Diskussionen fortsetzen, man habe sich im Grundsatz auf eine weitere Verhandlungsrunde verständigt. Das russische Außenministerium gab eine nüchterne Erklärung von zwei Absätzen heraus, Riabkow sprach aber von "signifikanten Fortschritten". Die Experten sollten spezifische Fragen diskutieren aber auch generelle mit Blick auf Konzepte und die jeweilige Nukleardoktrin.

Das New-Start-Abkommen begrenzt die Arsenale der beiden früheren Supermächte auf je 1550 aktive strategische Gefechtsköpfe und 700 Trägersysteme, also landgestützte und auf U-Booten stationierte Interkontinentalraketen sowie schwere Bomber. In dem Abkommen vorgesehen ist eine mögliche Verlängerung für fünf Jahre, für die sich Russland ausgesprochen hat. Dies wäre im verbleibenden Zeitraum bis zum Auslaufen des Vertrags im Februar 2021 durch Anpassungsvereinbarungen zu technischen Details noch zu erreichen. Auch gilt es als denkbar, dass ein kürzerer Zeitraum vereinbart wird, etwa zwei Jahre, in denen dann Verhandlungen über ein umfassenderes Abkommen geführt werden könnten.

Manche Experten vermuten, dass die Trump-Regierung die Gespräche nur pro forma führt

Gegen eine Verlängerung des Abkommens gibt es in den USA Widerstand in konservativen Kreisen, die bei Trump auf offene Ohren stoßen. So fordert etwa der republikanische Senator Tom Cotton ein Abkommen, bei dem jeder russische und chinesische Sprengkopf gezählt werden soll. Taktische Atomwaffen, bei denen Russland ein deutliches Übergewicht hat, sind von dem New-Start-Vertrag nicht umfasst. Auch ist offen, wie neuartige Trägersysteme unter den Zählregeln des bisherigen Vertrages erfasst werden, etwa Hyperschall-Gleiter oder ein in Russland in Entwicklung befindlicher nuklear angetriebener Torpedo mit interkontinentaler Reichweite.

Manche Experten und Diplomaten vermuten, dass die Trump-Regierung das Abkommen tatsächlich auslaufen lassen will und die Gespräche nur pro forma führt, um letztlich China die Schuld aufbürden zu können, wenn erstmals seit Abschluss des SALT-I-Vertrages im Jahr 1972 jegliche Beschränkungen für Atomwaffen und ihre Trägersysteme fallen. Die Folge, so warnen sie, wäre womöglich ein neues nukleares Wettrüsten - mit weitreichenden Folgen. Im Atomwaffensperrvertrag haben sich die fünf offiziellen Atommächte zur Abrüstung verpflichtet, im Gegenzug sagen die anderen Staaten zu, solche Waffen nicht anzustreben. Dieser Deal stünde dann auch endgültig auf der Kippe.