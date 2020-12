Der persönliche Anwalt von Donald Trump, der ehemalige New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani, ist nach Angaben des US-Präsidenten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 76-Jährige leitet die rechtlichen Anstrengungen, das Wahlergebnis in den USA zu Gunsten Trumps zu kippen. Dafür reiste Giuliani in mehrere Bundesstaaten wie Michigan und Arizona - bislang ohne nennenswerten Erfolg. Trump sendete seinem Anwalt via Twitter Genesungswünsche. Der US-Präsident war Anfang Oktober selbst an Covid-19 erkrankt. Zahlreiche Menschen in seinem Umfeld wurden bereits positiv auf das Virus getestet. Eine Stellungnahme Giulianis selbst lag zunächst nicht vor.