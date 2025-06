Marco Rubio durfte sich aus der US-Regierung als Erster zu Israels Attacke auf Iran zu Wort melden, Trumps Außenminister und Nationaler Sicherheitsberater. „Wir sind nicht an Angriffen gegen Iran beteiligt, und unsere oberste Priorität ist der Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region“, schrieb er am Donnerstagabend in Washington. „ Israel hat uns mitgeteilt, dass es diese Aktion für notwendig zur Selbstverteidigung halte.“

Präsident Trump und die Regierung hätten „alle notwendigen Schritte zum Schutz unserer Streitkräfte unternommen und stehen in engem Kontakt mit unseren regionalen Partnern“, ging Rubios Statement weiter. Es kam unter seinem Namen aus dem Weißen Haus, nicht aus dem von ihm geleiteten Außenministerium. „Um es klar zu sagen: Iran sollte keine US-Interessen oder US-Personal angreifen.“

Die USA haben seit Wochen mit Iran verhandelt und sich um einen „Deal“ bemüht

Die Erklärung ist ebenso kurz wie vielsagend. Washington weist rasch und demonstrativ darauf hin, dass die USA zu diesem israelischen Militäreinsatz gegen das iranische Nuklearprogramm keinen Beitrag geleistet haben. Dahinter steckt die Sorge um mögliche Vergeltungsmaßnahmen Irans auch gegen amerikanische Truppen im Nahen und Mittleren Osten. Vor allem aber lehnt Trump diesen Einsatz von Israels Luftwaffe ganz offenkundig ab, ohne das selbst zu sagen.

Seine Leute haben seit knapp zwei Monaten mit der iranischen Führung darüber verhandelt, das Atomtechnik ausschließlich für zivile Zwecke zu verwenden. Am kommenden Sonntag sollte in Oman die nächste Runde stattfinden. Der US-Gesandte Steve Witkoff sollte dort den iranischen Außenminister Abbas Araghtschi treffen. Trump selbst will nach der Militärparade am Samstag in der US-Hauptstadt zum 250. Jubiläum der US Army und seinem 79. Geburtstag zum G-7-Gipfel nach Kanada reisen. Immer wieder wies er auf darauf hin, dass man sich um eine friedliche Lösung bemühe, dass eine Einigung möglich sei.

Ständig sprach der US-Präsident von einem „Deal“, wie er das nennt. Er war es ja, der aus dem unter Barack Obama geschlossenen Vertrag mit Teheran ausgestiegen war. Gleichzeitig wies der Republikaner bei jeder Gelegenheit darauf hin, dass die Mullahs auf keinen Fall die Bombe bekommen dürften und dass ihrem Land schreckliche Konsequenzen drohen würden, wenn es keine Einigung gebe.

Netanjahu nimmt keine Rücksicht auf Trumps Wünsche

Als er am Donnerstag gefragt wurde, wie groß die Gefahr sei, dass Israel zuschlagen werde, da antworte er: „Ich möchte nicht sagen, dass es unmittelbar bevorsteht, aber es sieht so aus, als ob es durchaus passieren könnte.“ Es sei doch „ganz einfach, nicht kompliziert. Iran kann keine Atomwaffen besitzen.“ Doch man werde dem Land helfen, man werde „mit ihm Handel treiben und alles Notwendige tun“.

Trump sagte auch, dass er Konflikte gerne vermeiden würde. Iran solle anders verhandeln „und uns einige Dinge geben müssen, die es uns im Moment nicht geben will.“ Er, Trump, habe „uns aus Kriegen herausgehalten“, aber er ahnte bereits, dass die Diplomatie am Ende sein könne, wenn Israel Iran angreife. „Ich glaube, es würde alles platzen lassen.“

Ganz überraschend kommt diese Eskalation also nicht für die USA, den wichtigsten Verbündeten Israels. Amerikanische Medien berichten, dass in US-Botschaften der Region zuletzt Notfallmaßnahmen geprüft wurden. Laut der Nachrichtenseite Axios seien Personal und Familien abgezogen worden, der für dieses Wochenende geplante Besuch des Generals Erik Kurilla in Israel wurde gecancelt. Dennoch darf festgehalten werden, dass Israels Premier Benjamin Netanjahu auf Trumps Wunsch nach einem einvernehmlichen Ausgang keine Rücksicht nimmt und Kampfjets losgeschickt hat. Auffällig ist auch, dass Rubio bisher nicht gesagt hat, dass die USA natürlich zu Israel stünden. Dieser Satz ist eigentlich Routine.

Auch die USA wollen verhindern, dass Iran Atommacht wird – sie wollen aber keinen Krieg führen

Die Reaktion illustriert das abgekühlte Verhältnis zwischen Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu. Dessen exzessive Antwort auf den Terror vom 7. Oktober 2023 hatte Trump zwar unterstützt und Kritik an Israels Vorgehen in Gaza bevorzugt als Antisemitismus bezeichnet. Das half zum Beispiel beim Kulturkampf gegen liberale und elitäre Universitäten wie Harvard. Gleichzeitig schien Trump zuletzt die Geduld mit dem israelischen Regierungschef zu verlieren.

Amerikanischen Beistand wird Israel dennoch brauchen und vermutlich auch bekommen, je nachdem, wie die iranische Führung reagiert. Um die unterirdischen Atomanlagen zu zerstören, die in großer Tiefe liegen, wäre US-Beistand nötig, vor allem mit Auftankflugzeugen und Bombern vom Typ B-2 oder B-52. Diese können, anders als Israels Maschinen, bunkerbrechende Bomben transportieren. Allerdings wollen die USA nicht nur verhindern, dass Iran zur Atommacht wird, sie wollen sich zudem an keinem Krieg beteiligen.

Das Wall Street Journal schrieb am Donnerstag mit Berufung auf einen Insider, dass Israel von den USA keine „offensive“ Unterstützung bekomme. „Ich weiß, dass Bibi Netanjahu sein Land an erste Stelle setzen wird“, sagte Verteidigungsminister Pete Hegseth wenige Stunden vor den ersten Raketeneinschlägen in Iran bei einer Anhörung im Kongress. „Und wir werden unser Land an erste Stelle setzen.“ Die USA seien in der Region richtig aufgestellt, um sicherzustellen, dass sie auf alle möglichen Eventualitäten vorbereitet seien.

America First hier, Israel First dort. Wie bislang zwischen der Ukraine und Russland scheitert Donald Trump auch als Vermittler zwischen Iran und Israel. Er erlebt, wie sein angeblicher Vertrauter Netanjahu seinen Versuch zerbombt, mit Iran ins Geschäft zu kommen.