USAChefin von US-Gesundheitsbehörde wegen Einstellung zu Impfstoffen gefeuert

Lesezeit: 2 Min.

Susan Monarez weigerte sich, ausgewiesene Gesundheitsexperten zu entlassen – und muss nun selbst gehen.
Susan Monarez weigerte sich, ausgewiesene Gesundheitsexperten zu entlassen – und muss nun selbst gehen. (Foto: Kevin Mohatt/REUTERS)
  • Die US-Regierung hat CDC-Direktorin Susan Monarez entlassen, weil sie sich weigerte, Anweisungen von Gesundheitsminister Kennedy zu befolgen und Wissenschaftler zu entlassen.
  • Monarez und Kennedy haben grundsätzlich gegensätzliche Auffassungen über Impfstoffe - sie befürwortet sie, während er als bekannter Impfgegner gilt.
  • Die Anwälte von Monarez haben die Entlassung angefochten und erklären, nur der US-Präsident könne sie entlassen, nicht Kennedy.
Susan Monarez hält Impfungen für sinnvoll – anders als Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Das kostet sie nun ihren Job.

Von Patience Haggin

Die US-Regierung hat die Chefin der Gesundheitsbehörde CDC entlassen, die Empfehlungen für Impfstoffe ausspricht, die Amerikaner erhalten sollen. CDC-Direktorin Susan Monarez hatte sich laut ihren Anwälten geweigert, Anweisungen zu erlassen und Wissenschaftler zu entlassen, wie es ihr Vorgesetzter, US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., angeordnet hatte. Kennedy forderte Monarez zum Rücktritt auf und entließ sie, als sie sich geweigert hatte, dem zu folgen, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses. Monarez sei nicht auf einer Linie mit der Agenda des Präsidenten, „Amerika wieder gesundzumachen“. Die CDC-Behörde ist zuständig für Gesundheitskontrolle und Prävention.

