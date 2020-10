Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Am Ende einer wahren Tweet-Kanonade wusste schließlich niemand mehr, was der Präsident nun eigentlich wollte. Zunächst hatte Donald Trump am Dienstagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt, er habe die seit Wochen laufenden Gespräche über ein zweites Corona-Konjunkturpaket ergebnislos beendet, weil die Demokraten im Kongress nicht ernsthaft verhandelten. Wenig später forderte er dieselben Demokraten auf, ihm umgehend Gesetzesvorschläge für rasche Hilfszahlungen an Bürger und Unternehmen auf den Tisch zu legen - und verwirrte damit Freund wie Feind endgültig. Welchen Nutzen er sich im laufenden Präsidentschaftswahlkampf von dem Schlingerkurs verspricht oder ob es sich wieder einmal um eine seiner Finten handelt, war auch am Mittwoch noch rätselhaft.

Die meisten US-Wirtschaftsexperten sind sich darüber einig, dass Firmen und Verbraucher nach der ersten staatlichen Hilfsrunde im Sommer im Gesamtvolumen von mehr als drei Billionen Dollar weitere Unterstützung benötigen. Nur so ließen sich eine Pleitewelle, ein neuerlicher Einbruch des Konsums und ein Wiederanstieg der Arbeitslosigkeit verhindern. Notenbankchef Jerome Powell etwa hatte am Dienstag vor einem "tragischen" Ausgang der Corona-Rezession gewarnt, sollten die Staatshilfen zu gering ausfallen. Die Demokraten fordern Trump zufolge ein Paket im Wert von weiteren 2,4 Billionen Dollar, die Republikaner hätten dagegen "äußerst großzügige" 1,6 Billionen geboten.

Der Präsident behauptete nun via Twitter, die Demokraten im Repräsentantenhaus seien allein darauf aus, "Spielchen" zu spielen und Geld in solche Bundesstaaten zu leiten, in denen unfähige Parteifreunde regierten. Das mache er, Trump, nicht mit. Stattdessen werde er ein umfassendes Konjunkturprogramm vorlegen, "sobald ich (die Wahl) gewonnen habe".

Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden griff den Amtsinhaber scharf an. "Wenn Sie keinen Job haben, wenn Ihr Geschäft zu ist, wenn die Schule Ihres Kindes geschlossen hat, wenn es in Ihrer Nachbarschaft Kündigungen gibt, dann hat Donald Trump heute entschieden, dass nichts davon - gar nichts - für ihn wichtig ist", erklärte er an die Wähler gerichtet. Auch manche Republikaner übten Kritik. Trumps Entschluss, mit dem Paket bis nach der Wahl zu warten, sei "ein gewaltiger Fehler", sagte Senatorin Susan Collins aus Maine.