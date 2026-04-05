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Krieg in IranWas über die riskante Rettungsmission für einen US-Offizier bekannt ist

Lesezeit: 4 Min.

Ein amerikanischer F-15E Strike Eagle  Jet im März während des Kriegs gegen Iran.
Ein amerikanischer F-15E Strike Eagle Jet im März während des Kriegs gegen Iran. US AIR FORCE/via REUTERS

Während sich der Vermisste in Iran auf einem Berg in einer Felsspalte versteckt, sind Hunderte US-Soldaten im Einsatz, um ihn zu retten. Die CIA führt offenbar ein Ablenkungsmanöver durch. Jetzt wird eine weitere Eskalation des Kriegs befürchtet.

Von Charlotte Walser, Washington

„Wir haben ihn!“ Das schrieb Donald Trump in der Nacht zum Ostersonntag, kurz nach Mitternacht amerikanischer Ostküstenzeit. Die Mitteilung markierte das Ende einer dramatischen Rettungsaktion für einen Oberst der US-Streitkräfte, der in Iran verschollen war.

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