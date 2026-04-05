„Wir haben ihn!“ Das schrieb Donald Trump in der Nacht zum Ostersonntag, kurz nach Mitternacht amerikanischer Ostküstenzeit. Die Mitteilung markierte das Ende einer dramatischen Rettungsaktion für einen Oberst der US-Streitkräfte, der in Iran verschollen war.
Krieg in IranWas über die riskante Rettungsmission für einen US-Offizier bekannt ist
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Während sich der Vermisste in Iran auf einem Berg in einer Felsspalte versteckt, sind Hunderte US-Soldaten im Einsatz, um ihn zu retten. Die CIA führt offenbar ein Ablenkungsmanöver durch. Jetzt wird eine weitere Eskalation des Kriegs befürchtet.
Von Charlotte Walser, Washington
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