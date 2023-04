Das von Republikanern geführte Abgeordnetenhaus im US-Bundesstaat Tennessee hat zwei Abgeordnete der Demokraten ausgeschlossen. Eine weitere Abgeordnete überstand das Votum nur knapp. Die drei Volksvertreter (das Bild zeigt Justin Pearson, ) hatten vorige Woche an einer Demonstration im Parlament für striktere Waffengesetze teilgenommen. Durch ihr Verhalten hätten sie Unordnung und Unehre über das Abgeordnetenhaus gebracht, hieß es in der Zeitung The Tennessean in Resolutionen, die von den Republikanern eingebracht worden waren und den Ausschluss forderten. Nach dem Ausschluss protestierten Bürger im Parlamentsgebäude lautstark. US-Präsident Joe Biden bezeichnete den Vorgang am Donnerstag als schockierend, undemokratisch und beispiellos. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte, die drei Abgeordneten hätten sich mit Kindern und Familien solidarisiert, die friedlich für schärfere Waffengesetze demonstriert hätten.