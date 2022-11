Von Fabian Fellmann, Washington

So hatte sich Kevin McCarthy seinen Wahlsieg bestimmt nicht vorgestellt. Am Tag nach der amerikanischen Zwischenwahl wollte er eigentlich die erwartete rote Welle feiern. Sie hätte den Minderheitsführer im Repräsentantenhaus bequem hinauf ins Amt des Mehrheitsführers spülen sollen. Statt nun seinen Traum zu leben, musste er sich am Mittwoch aber damit begnügen, Zuversicht zu verbreiten: Für seine Partei werde es schon noch zu einer Mehrheit in der großen Kammer des US-Parlaments reichen; wenn dann einmal alle Stimmen ausgezählt sein werden.