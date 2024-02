Mitch McConnell ist Minderheitsführer der Republikaner im Senat und ein Konservativer vom alten Schlag. Aber in Trumps Partei ist das nicht mehr gefragt. Dort will man ihn loswerden.

Von Peter Burghardt, Washington

Es war eine andere Welt, als Mitch McConnell aus Kentucky am 3. Januar 1985 in den amerikanischen Senat einzog. In den USA regierte Ronald Reagan, in Europa stand noch die Mauer. Die Republikaner waren auch eine andere Partei, als McConnell am 3. Januar 2007 den Vorsitz der republikanischen Senatoren übernahm. Donald Trump und das Weiße Haus brachte ernsthaft kein Mensch miteinander in Verbindung, und wer kannte Mike Johnson, derzeit Speaker im Repräsentantenhaus?