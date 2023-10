Von Peter Burghardt, Washington

Den Shutdown hatten die USA gerade verhindert, jedenfalls fürs Erste, jetzt fand also gleich der nächste Showdown statt. Der sehr rechte Republikaner Matt Gaetz aus Florida und seine Verbündeten wollten wie angekündigt ihren Parteikollegen Kevin McCarthy als Sprecher des Repräsentantenhauses stürzen. Seit Tagen droht Gaetz damit, am Montag brachte er eine "motion to vacate" ein, einen Aufhebungsantrag. Am Dienstag war es so weit.