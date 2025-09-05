Eine Objektgeschichte der zweiten Amtszeit Donald Trumps kommt wohl nicht ohne jene graue Decke aus, die Lisa Murkowski in der Nacht zum 1. Juli um ihre Schultern trug. Die republikanische Senatorin aus Alaska hatte den ganzen Abend und die halbe Nacht im Kapitol von Washington mit sich gerungen: Soll sie ihrem Gewissen folgen oder sich nach dem Befehl des Präsidenten richten? Diese Decke, die Murkowski dabei wohl eher wegen der Klimaanlage als wegen der Sommernachtstemperaturen brauchte, symbolisiert seither nicht nur das Dilemma einer Senatorin, sondern das einer ganzen Partei: Überzeugung oder Unterwerfung?
Republikaner unter TrumpDie Angst regiert mit
- Dass der US-Präsident ohne nennenswerte Gegenwehr Bürgerrechte aushebeln kann, liegt auch an seiner eigenen Partei. Die Republikaner haben sich zu Erfüllungsgehilfen von Trumps Maga-Bewegung entwickelt.
- Republikaner wie Lisa Murkowski kritisieren Trumps Gesetze scharf, stimmen aber letztlich trotzdem fast immer dafür – aus Opportunismus und Angst.
- Trump hat eine innerparteiliche Autokratie errichtet. Kritiker brandmarkt er im Netz oder bekämpft sie mit Gegenkandidaten bei den nächsten Vorwahlen.
Die einstmals stolze Republikanische Partei ist zur Erfüllungsgehilfin des US-Präsidenten verkommen. Selbst Trumps Kritiker nicken am Ende fast alles ab. Warum nur?
Von Boris Herrmann, New York
