Die einstmals stolze Republikanische Partei ist zur Erfüllungsgehilfin des US-Präsidenten verkommen. Selbst Trumps Kritiker nicken am Ende fast alles ab. Warum nur?

Von Boris Herrmann, New York

Eine Objektgeschichte der zweiten Amtszeit Donald Trumps kommt wohl nicht ohne jene graue Decke aus, die Lisa Murkowski in der Nacht zum 1. Juli um ihre Schultern trug. Die republikanische Senatorin aus Alaska hatte den ganzen Abend und die halbe Nacht im Kapitol von Washington mit sich gerungen: Soll sie ihrem Gewissen folgen oder sich nach dem Befehl des Präsidenten richten? Diese Decke, die Murkowski dabei wohl eher wegen der Klimaanlage als wegen der Sommernachtstemperaturen brauchte, symbolisiert seither nicht nur das Dilemma einer Senatorin, sondern das einer ganzen Partei: Überzeugung oder Unterwerfung?