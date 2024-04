US-Hilfspakete:Amerika macht wieder Weltpolitik

Von Peter Burghardt, Washington

Nun wurde im amerikanischen Kapitol doch mal wieder Weltpolitik gemacht, an einem sonnigen Samstag in Washington, D.C. Monatelang war in dem Kuppelbau vor allem gestritten und Amerikas Beistand für die Ukraine im russischen Angriffskrieg verschleppt worden - Republikaner hatten weitere Zuwendungen bis zuletzt blockiert, obwohl die Lage der ukrainischen Truppen an der Front mangels Waffen und Munition immer katastrophaler wird. Nun fand plötzlich eine überparteiliche Mehrheit zusammen.