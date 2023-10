Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben sich auf einen Kandidaten für die Präsidentschaft der Kongresskammer geeinigt. In einer Wahl hinter verschlossenen Türen nominierten sie am Mittwoch den 58-jährigen Steve Scalise.

Die Abstimmung verzögert sich jedoch auf unbestimmte Zeit. Die Parlamentskammer kam am Mittwoch formal kurz zusammen und vertagte die Sitzung. Ein neuer Zeitpunkt wurde nicht genannt. Medien zufolge ist es unwahrscheinlich, dass die Abgeordneten noch am Mittwoch über den Chefposten abstimmen werden. Bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden ruht die Arbeit in der Kammer.

Entsprechend können die USA etwa Israel keine zusätzliche Hilfe im Gaza-Konflikt zukommen lassen. Der bisherige "Speaker", Kevin McCarthy, war am 3. Oktober in einem internen Machtkampf von erzkonservativen Parteikollegen gestürzt worden. Diese straften ihn ab, weil er auf die Unterstützung der Demokraten von Präsident Joe Biden zurückgegriffen hatte, um einen Etat-Stopp abzuwenden.

Scalise sitzt seit 2008 im Kongress. Er überlebte 2017 einen Schusswaffen-Angriff nur knapp, gilt jedoch bis heute als starker Verfechter eines liberalen Waffenrechts. Im vergangenen Jahr wurde er zum Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus gewählt. Aktuell ist er wegen Blutkrebs in Behandlung. Dennoch war er der Zweite nach dem radikalen Republikaner Jim Jordan, einem Verbündeten des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, der nach McCarthys Abwahl ankündigte, ins Rennen um den Vorsitz einzusteigen. Scalise machte im Jahr 2002 mit einer Rede vor einer Gruppe weißer Rassisten Schlagzeilen, für die er sich später entschuldigte. Er hat ein klares Profil etwa als Gegner von Abtreibungen. Er gilt unter einigen Hardlinern der Partei aber trotzdem zu sehr als Teil des Washingtoner Establishments. "Es ist sehr, sehr wichtig, dass der Kongress die Arbeit wieder aufnimmt", erklärte er zuletzt.

Unklar blieb, ob sich Trumps Anhänger bei der eigentlichen Abstimmung hinter Scalise stellen würden. Die Republikaner verfügen in der Kammer über eine vergleichsweise kleine Mehrheit von 221 zu 212 Stimmen. McCarthy war im Januar erst nach 15 Wählgängen ernannt worden.

Die Republikaner stehen allerdings nicht nur wegen des Gaza-Konflikts unter Druck. Wenn das Repräsentantenhaus nicht bis zum 17. November eine Einigung mit dem Senat über einen neuen Haushalt erzielt, kommt es doch zum Shutdown, den McCarthy mit einer Übergangsfinanzierung verhindert hatte. Im kommenden Jahr wird in den USA nicht der Präsident, sondern auch das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats gewählt.