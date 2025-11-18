Das US-Repräsentantenhaus hat mit großer parteiübergreifender Mehrheit für die Veröffentlichung der Ermittlungsakten zum Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gestimmt. Ob die Unterlagen tatsächlich offengelegt werden, ist jedoch unklar. Es braucht noch die Zustimmung des Senats und die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump. Bislang hatte sich Trump lange vehement gegen eine Offenlegung der Akten in dem Fall ausgesprochen. Demokraten in der Opposition, aber auch einige von Trumps Republikanern drängten hingegen seit Monaten darauf. Zuletzt hatte der stark unter Druck geratene US-Präsident den Abgeordneten seiner republikanischen Partei empfohlen, im Repräsentantenhaus nun doch für die Veröffentlichung der Ermittlungsakten zu stimmen.