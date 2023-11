Von Peter Burghardt, Washington

Es war eine erfreuliche Wahlnacht am Dienstag für die amerikanischen Demokraten, obwohl es um die Werte ihres Präsidenten ja nicht so gut steht. In Umfragen liegt Joe Biden ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl 2024 hinter Donald Trump, doch bei Abstimmungen in mehreren Bundesstaaten trafen demokratische Bewerber oder ihre Themen auf einige Sympathie - sogar in eher republikanischen Gebieten. Es ging dabei nicht zuletzt um einen Streitfall, mit dem sich die Republikaner profilieren wollten: Abtreibung.