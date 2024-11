Eines muss man Donald Trump lassen: Er hat sein Kabinett in rekordverdächtigem Tempo zusammengestellt. Keine drei Wochen sind seit der Präsidentschaftswahl in den USA vergangen und Trump hat bereits alle relevanten Personalentscheidungen getroffen und verkündet. Das könnte dafür sprechen, dass er sich sehr akribisch und höchst professionell auf seine zweite Amtszeit vorbereitet hat. Wahrscheinlicher ist, dass es auch deshalb so schnell ging, weil er bei der Auswahl dieses Kabinetts weder akribisch noch professionell vorgegangen ist. Es scheint sich eher um eine Verkettung von Bauchentscheidungen zu handeln, so wie einer an der Kasse von McDonald’s entscheidet, ob er lieber einen Big Mac nimmt oder ein Fish Mac. Donald Trump, das hat sein Schwiegersohn Jared Kushner einmal verraten, nimmt am liebsten einen Big Mac und einen Fish Mac.

In einer idealen Welt werden wichtige Regierungsämter in erster Linie nach Kompetenz vergeben. Die Welt ist in diesem Sinne auch außerhalb Amerikas nicht immer ideal, Ministerinnen und Minister werden beispielsweise nicht selten auch nach Regionalproporz ausgewählt oder weil im Hauptstadtbetrieb irgendwer irgendwem noch einen Gefallen schuldet. Bei Trumps Personalpolitik scheint die Kompetenz aber ein randständiger Faktor zu sein. In einigen Fällen wirkt es so, als habe er exakt die Person für einen Posten ausgewählt, die dafür am wenigsten geeignet ist: Robert F. Kennedy Jr., ein Impfgegner als Gesundheitsminister. Tulsi Gabbard, eine Anhängerin von Kreml-Propaganda an der Spitze der US-Geheimdienste. Oder Lee Zeldin, ein ehemaliger Abgeordneter, der im Kongress regelmäßig gegen Gesetze für sauberes Wasser und saubere Luft stimmte und künftig die Umweltschutzbehörde leiten soll. In diese Reihe gehört natürlich auch die Idee, den Fernsehmoderator Pete Hegseth zum Verteidigungsminister zu machen, obwohl er US-Soldaten, denen Kriegsverbrechen zur Last gelegt werden, als „Helden“ bezeichnet hatte.

Zumindest in einem Fall ist Trump diese Art von Personalpolitik bereits auf die Füße gefallen. Matt Gaetz, der Justizminister und damit Chef einer Behörde werden sollte, die zuletzt gegen ihn selbst ermittelt hatte, zog sein Kandidatur wieder zurück, als ihm klar wurde, dass er dafür nicht die notwendige Mehrheit im – wohlgemerkt nun wieder republikanisch dominierten - Senat bekommen würde.

SZ Plus US-Regierung : „Matt hat eine wundervolle Zukunft“ Donald Trump wollte ausgerechnet Matt Gaetz zum Justizminister machen. Dem Ex-Abgeordneten aus Florida wird Sex mit einer Minderjährigen und Drogenkonsum vorgeworfen. Jetzt zieht er zurück – und der zukünftige Präsident muss sich mit seiner Zweitwahl Pam Bondi begnügen. Von Boris Herrmann

Es gibt mindestens zwei Theorien darüber, wie Trump auf solche – nach menschlichem Ermessen – recht absurden Ideen für sein Gruselkabinett kommt. Die eine lautet, dass da auch eine gewisse Wurstigkeit mit im Spiel war, dass Trump oft spontan entschieden hat, ohne sich wirklich mit den Biografien seiner künftigen Kabinettsmitglieder zu beschäftigen. Die Personalie Gaetz soll während eines gut zweistündigen Fluges von West Palm Beach nach Washington erstmals diskutiert und dann noch am selben Tag auf dem Rückflug entschieden worden sein.

Eine andere Theorie lautet, Trump habe mit solchen Nominierungen die Grenzen der Macht zu seinen Gunsten verschieben wollen. Die eilige Zusammenstellung seiner Mannschaft war demnach auch ein Test, wie weit er gehen kann beim Senat, dem es ja obliegt, die Berufung der Kabinettsmitglieder abzusegnen. Trump hat dieser Theorie zufolge den Machtkampf mit den Senatoren gleich jetzt entscheiden wollen, bevor er richtig begonnen hat. Er hat ihnen demonstriert, dass er bereit ist, sich ziemlich alles zu erlauben und dass er dabei absolute Loyalität erwartet. Im Fall Gaetz ist er damit an seine Grenzen gestoßen. Aber man lehnt sich wohl nicht weit aus dem Fenster, wenn man prophezeit, dass sich das bei den anderen Posten nicht mehr allzu oft wiederholen wird.

Loyalität, das ist überhaupt das entscheidende Wort in diesem Auswahlprozess. Wenn es ein Leitmotiv gibt unter all den Kabinettsmitgliedern und Behördenleitern, die Trump in den vergangenen zweieinhalb Wochen ausgesucht hat, dann ist es ihre Ergebenheit gegenüber dem Boss. Es sind Frauen und Männer mit teils völlig unterschiedlichen Charakteren, Überzeugungen und Biografien, aber sie haben es alle auf die eine oder andere Weise geschafft, Donald Trump zu schmeicheln. Dazu gehört inzwischen fast schon zwingend eine Pilgerfahrt nach Mar-a-Lago, Florida, wo eben nicht nur der Hauptwohnsitz der Trumps ist, sondern auch das Hauptquartier der Maga-Bewegung.

Ein Kabinett mit viel Showbiz-Erfahrung

Was offensichtlich auch nicht geschadet hat, um einen Job in diesem Kabinett zu bekommen, war die regelmäßige Verwendung des Wortes „landslide“. Trump mag es besonders gerne, wenn jemand seinen unzweifelhaften Wahlsieg über Kamala Harris zu einem Erdrutschsieg von historischen Ausmaßen umdeutet. Daraus leitet er auch seinen Auftrag ab, das gesamte System auf den Kopf zu stellen. Dabei hat er in den drei entscheidenden Swing States des Nordens jeweils mit weniger als zwei Prozentpunkten Vorsprung gewonnen und das Popular Vote mit einem der geringsten Abstände der zurückliegenden 150 Jahre.

Wenn Trump für einen Posten mehrere Leute auf dem Zettel hatte, dann ließ er sich offenbar Videos vorführen, bei denen es ihm vor allem darum ging, wie sich die jeweiligen Kandidaten vor Fernsehkameras schlagen. Es muss deshalb kein Zufall sein, dass er am Ende auch eine Fernseh-Fraktion in seinem Kabinett hat, darunter die Fox-News-Moderatoren Pete Hegseth (Verteidigung) und Sean Duffy (Verkehr) und natürlich der obskure TV-Arzt Mehmet Oz (Medicaid und Medicare). Auch Chris Wright (Energie) soll Trump durch seine Auftritte bei Fox News überzeugt haben. Schließlich ist auch der Chef selbst ja ein ehemaliger Prime-Time-Fernsehstar. Wahrscheinlich hat es selten ein Kabinett mit so viel Showbiz-Erfahrung gegeben.

Daneben gibt es eine Clique, die man als die Maga-Hardliner bezeichnen könnte: dazu gehören Vizepräsident J. D. Vance, Pam Bondi (Justiz), Kristi Noem (Homeland Security), Linda McMahon (Bildung) und Donald Trump Jr., der zwar kein Minister ist, was ihn aber keineswegs davon abhält, wie einer aufzutreten.

Und nicht zuletzt ist da auch noch die große Gruppe der reuigen Sünder, also jene Leute, die entweder mal gegen Trump kandidiert oder ihn gar kritisiert haben oder früher bei den Demokraten waren. Dazu gehören Marco Rubio (Äußeres), Tulsi Gabbard (Geheimdienste), Robert F. Kennedy Jr. (Gesundheit), Elise Stefanik (UN-Botschafterin) und natürlich J. D. Vance. Offenbar sind es die Konvertierten, die Trump am liebsten mag. Vielleicht verspricht er sich von ihnen die größte psychologische Abhängigkeit.

Die „Grand Old Party“ zu Zeiten der Maga-Bewegung – kaum mehr da

Was man in diesem Kabinett praktisch vergeblich sucht, sind Spurenelemente der Republikanischen Partei im klassischen Sinne. Die Grand Old Party wurde von der relativ neuen Maga-Bewegung de facto geschluckt. Das Partei-Establishment, das sind jetzt vor allem Trumps Familie, Trumps persönliche Anwälte, Trumps liebste Vasallen und Elon Musk, der selbst ernannte „first buddy“, der dem gewählten Präsidenten seit dem 5. November nicht mehr von der Seite zu weichen scheint.

Wahrscheinlich gibt es kein Foto, das diese Entwicklung besser symbolisiert als jenes aus Trumps Privat-Jet, das der Sohn des Präsidenten dieser Tage gepostet hat. Darauf sieht man wie Elon Musk, Donald Trump, Donald Trump Jr. sowie der designierte Gesundheitsminister Kennedy („Make America Healthy Again“) gemeinsam am Tisch sitzen und McDonald’s-Menüs vertilgen.

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Mike Johnson, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, ist auch auf dem Fotos zu sehen. Er steht allerdings etwas abseits hinter der Stuhllehne des Präsidentensohnes. Es sieht so aus, als hätte ihn jemand im letzten Moment in den Bildausschnitt geschoben. Johnson, der Mann, der hier die Partei und das Parlament repräsentiert, hat am Esstisch mit den wirklich wichtigen Leuten keinen Platz mehr bekommen.