Von Ann-Kathrin Nezik

In den US-Medien kursiert jetzt dieses Foto aus dem Jahr 2000. Es zeigt Al Gore, der sich damals gerade für die Demokraten um die US-Präsidentschaft bewirbt und im Hintergrund einen seiner Spender, den Finanzmanager Scott Bessent. Beide Männer lachen. Gore werden zum Zeitpunkt der Aufnahme ja auch noch gute Chancen eingeräumt, die Wahl zu gewinnen. Unternehmer und Investoren von der Wall Street suchen deshalb seine Nähe, unter ihnen auch Scott Bessent, der an diesem Tag zur Spendenveranstaltung in sein Haus in der New Yorker Reichenenklave Hamptons geladen hat.