Das hat Pete Hegseth gerade noch gefehlt: Jetzt ist auch der Begriff „Signal-Gate“ plötzlich wieder in aller Munde. Der selbst ernannte Kriegsminister der USA, der offiziell immer noch ein Verteidigungsminister ist, steht wegen der Bombardierung von mutmaßlichen Drogendealern in der Karibik ohnehin schon massiv in der Kritik.