Das hat Pete Hegseth gerade noch gefehlt: Jetzt ist auch der Begriff „Signal-Gate“ plötzlich wieder in aller Munde. Der selbst ernannte Kriegsminister der USA, der offiziell immer noch ein Verteidigungsminister ist, steht wegen der Bombardierung von mutmaßlichen Drogendealern in der Karibik ohnehin schon massiv in der Kritik.
USAPentagon-Chef mit Problemen
Wegen eines Militärschlags auf Schiffbrüchige in der Karibik steht US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sowieso schon in der Kritik. Und nun belastet auch noch die Untersuchung zu einer Chat-Affäre den Minister schwer. Der Rückhalt in der eigenen Partei schwindet.
Von Boris Herrmann, New York
USA:Letzte Hoffnung Rubio
In Sachen Ukraine erscheint Marco Rubio vielen Europäern gerade als letzte Stimme der Vernunft. Aber Vorsicht, der US-Außenminister ist tief drin in der Maga-Welt. Und nur Trump weiß, ob er überhaupt noch was zu sagen hat.
