Zum Hauptinhalt springen

Nach Mord an Charlie KirkTrump-Regierung will gegen linke Organisationen vorgehen

Lesezeit: 3 Min.

(Foto: Collage: sted/SZ, Fotos: AP, dpa, imago)

Das Weiße Haus nimmt das Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk zum Anlass, Jagd auf politische Gegner zu machen. Im Visier hat sie auch Stiftungen von George Soros.

Von Charlotte Walser, Washington

Die Ära ging als McCarthyismus in die Geschichte ein: In den 1950er-Jahren, während der Anfangsphase des Kalten Krieges, wurden in den USA Kommunisten und deren Sympathisanten verfolgt - tatsächliche und vermeintliche. Linke Künstler, Wissenschaftler und Staatsangestellte wurden zu Verhören vorgeladen, ihnen drohte eine Gefängnisstrafe. Der republikanische Senator Joseph McCarthy leitete einen der Untersuchungsausschüsse.

Zur SZ-Startseite

SZ-Podcast „Auf den Punkt“
:Attentat auf Charlie Kirk: Was der Mord für die USA bedeutet

Charlie Kirk war einer der wichtigsten Influencer der Maga-Bewegung. Donald Trumps Reaktion darauf spaltet das Land weiter.

Von Boris Herrmann und Johannes Korsche

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite