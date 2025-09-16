Die Ära ging als McCarthyismus in die Geschichte ein: In den 1950er-Jahren, während der Anfangsphase des Kalten Krieges, wurden in den USA Kommunisten und deren Sympathisanten verfolgt - tatsächliche und vermeintliche. Linke Künstler, Wissenschaftler und Staatsangestellte wurden zu Verhören vorgeladen, ihnen drohte eine Gefängnisstrafe. Der republikanische Senator Joseph McCarthy leitete einen der Untersuchungsausschüsse.
Nach Mord an Charlie KirkTrump-Regierung will gegen linke Organisationen vorgehen
Das Weiße Haus nimmt das Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk zum Anlass, Jagd auf politische Gegner zu machen. Im Visier hat sie auch Stiftungen von George Soros.
Von Charlotte Walser, Washington
