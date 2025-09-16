Nach Mord an Charlie Kirk Trump-Regierung will gegen linke Organisationen vorgehen 16. September 2025, 15:24 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

(Foto: Collage: sted/SZ, Fotos: AP, dpa, imago)

Das Weiße Haus nimmt das Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk zum Anlass, Jagd auf politische Gegner zu machen. Im Visier hat sie auch Stiftungen von George Soros.

Von Charlotte Walser, Washington

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback