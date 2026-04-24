Was sich vergangene Woche in Maine ereignete, war der New York Times umgehend einen Bericht wert. Weil es eine bemerkenswerte nationale Premiere darstellte: Zum ersten Mal hat ein Parlament eines US-Bundesstaats ein vorübergehendes Verbot für den Bau neuer Rechenzentren erlassen. Es betrifft große Komplexe, die mehr als 20 Megawatt Leistung benötigen, und gilt bis Ende 2027. In dieser Zeit soll ein Gremium die möglichen Folgen der Einrichtungen für die Umwelt und die Wirtschaft erörtern und eventuelle rechtliche Schutzmaßnahmen erarbeiten. Experten sprechen von einem politischen Experiment mit offenem Ausgang.