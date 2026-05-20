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KubaDie USA klagen den 94-jährigen Raúl Castro an

Lesezeit: 3 Min.

Raúl Castro, hier im Jahr 2024, führte vor bald 70 Jahren zusammen mit Bruder Fidel die kommunistische Revolution in Kuba an.
Raúl Castro, hier im Jahr 2024, führte vor bald 70 Jahren zusammen mit Bruder Fidel die kommunistische Revolution in Kuba an. Ismael Francisco/AP Photo

Die Trump-Regierung wirft dem früheren kubanischen Präsidenten vor, 1996 den Abschuss von Flugzeugen mit Exilkubanern angeordnet zu haben. Ist dies nur Symbolik? Oder wie in Venezuela Vorbote einer Militäraktion?

Von Peter Burghardt, Washington

Jetzt ist Raúl Castro Angeklagter der USA, fast sieben Jahrzehnte nach der kubanischen Revolution. 30 Jahre nach dem Abschuss eines Flugzeugs von Exilkubanern. Mitten in Verhandlungen zwischen den Regierungen in Washington und Havanna. Während der wohl schlimmsten Krise des kommunistischen Regimes. Am Mittwoch wurde die Anklage gegen Kubas vormaligen Staatschef, den 94 Jahre alten Bruder von Fidel Castro, bekannt gegeben – in Miami, wo sonst.

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