Jetzt ist Raúl Castro Angeklagter der USA, fast sieben Jahrzehnte nach der kubanischen Revolution. 30 Jahre nach dem Abschuss eines Flugzeugs von Exilkubanern. Mitten in Verhandlungen zwischen den Regierungen in Washington und Havanna. Während der wohl schlimmsten Krise des kommunistischen Regimes. Am Mittwoch wurde die Anklage gegen Kubas vormaligen Staatschef, den 94 Jahre alten Bruder von Fidel Castro, bekannt gegeben – in Miami, wo sonst.