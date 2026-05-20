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KubaKlage gegen Castro schürt die Angst vor einem Angriff der USA

Lesezeit: 3 Min.

Raúl Castro, hier im Jahr 2024, führte vor bald 70 Jahren zusammen mit Bruder Fidel die Revolution in Kuba an.
Raúl Castro, hier im Jahr 2024, führte vor bald 70 Jahren zusammen mit Bruder Fidel die Revolution in Kuba an. Ismael Francisco/AP

Die Trump-Regierung wirft dem 94-jährigen Ex-Präsidenten Kubas vor, 1996 den Abschuss von Flugzeugen mit Exilkubanern angeordnet zu haben. Ist dies nur Symbolik? Oder wie in Venezuela Vorbote einer Militäraktion?

Von Peter Burghardt, Washington

Jetzt ist Raúl Castro Angeklagter der USA, fast sieben Jahrzehnte nach der kubanischen Revolution. 30 Jahre nach dem Abschuss von zwei Flugzeugen von Exilkubanern. Mitten in Verhandlungen zwischen den Regierungen in Washington und Havanna. Während der wohl schlimmsten Krise des kommunistischen Regimes. Am Mittwoch wurde die Anklage gegen Kubas vormaligen Staatschef, den 94 Jahre alten Bruder von Fidel Castro, bekannt gegeben – in Miami, wo sonst.

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