Zum Beispiel, dass der Raucher nachher bei Tempo 100 von außen an die Scheibe des Waggons klopft und Einlass begehrt.

(SZ) Der tollste Zug der Vereinigten Staaten trägt den Namen California Zephyr und fährt von Chicago bis Emeryville, nördlich von San Francisco gelegen. Oder umgekehrt. Er braucht dafür 51 Stunden und 20 Minuten, wenn er pünktlich ist, aber das ist er selten, und das macht nichts. Wer mit dem California Zephyr unterwegs ist, hat nicht nur das Konzept der Pünktlichkeit hinter sich gelassen, sondern auch das der Zeit als solcher. Der Zug fährt durch die Rocky Mountains, und als wäre das nicht schon großartig genug, fährt er auch noch durch die Sierra Nevada. Eine ewige Streitfrage unter den Freunden des Zephyr ist die, ob man besser in Richtung Westen oder in Richtung Osten fährt. Die richtige Antwort lautet: Richtung Westen, wiewohl rund 50 Prozent der Reisenden das anders sehen.