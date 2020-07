Bei erneuten Protesten in Portland im US-Bundesstaat Oregon hat sich der Bürgermeister der Stadt, Ted Wheeler, unter die Demonstranten gemischt. Wheeler bekam dabei selbst von den Sicherheitskräften des Bundes gegen die Demonstranten eingesetztes Tränengas ab. Auf einem Video, dass ein New-York-Times-Journalist auf Twitter verbreitet, sagt Wheeler: "Es brennt in den Augen und es ist schwer zu atmen." Auf dem Video ist zu sehen, dass Wheeler eine Schutzbrille und eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt. Wheeler kritisiert das Vorgehen der Sicherheitskräfte: "Ich habe nichts gesehen, was diese Reaktion rechtfertigen würde. Es ist eine ungeheuerliche Überreaktion der Bundesbeamten. Das ist das Gegenteil einer Deeskalations-Strategie. Das ist schlicht und ergreifend Häuserkampf." Die Schuld sieht Wheeler bei Präsident Trump: "Das wurde den Menschen in diesem Land vom Präsidenten der Vereinigten Staaten angetan. Das muss aufhören. Es ist eine Bedrohung unserer Demokratie."

Wheeler hatte sich nach anhaltenden Protesten um seine Person unter die Demonstranten gemischt. Fotos zeigen Demonstranten, die ihm vorwerfen, er wüsste nicht, wovon er spräche, weil er selbst noch nie einem Beschuss durch Tränengas ausgesetzt gewesen sei. Mehrere Videos beim Kurznachrichtendienst Twitter zeigen Demonstranten, die Wheeler in Sprechchören verunglimpfen.

Detailansicht öffnen Demonstranten werfen Wheeler auf Plakaten vor, er wisse nicht, wovon er spräche, da er selbst noch nie mit Tränengas attackiert worden sei. (Foto: AP)

Die Regierung in Washington hatte zuvor in einem ungewöhnlichen Schritt gegen den erklärten Willen der lokalen Regierungen Sicherheitskräfte des Bundes in die Stadt Portland entsandt. Bei Protesten, die nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz vor knapp zwei Monaten begannen, kam es wiederholt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei sowie Sachbeschädigungen.

Trump will "Hunderte" Sicherheitskräfte nach Chicago schicken

US-Präsident Donald Trump macht seine Drohung wahr: Die US-Regierung wird "Hunderte" Sicherheitskräfte des Bundes nach Chicago verlegen. Damit solle einer Welle der Gewalt in der Millionenmetropole begegnet werden, erklärte der Republikaner am Mittwoch im Weißen Haus. Dort habe es zuletzt eine "schockierende Explosion an Tötungen" und Gewaltverbrechen mit Schusswaffengebrauch gegeben. "Dieses Blutvergießen muss ein Ende haben", sagte Trump. Auch nach Albuquerque im Bundesstaat New Mexico sollen Sicherheitskräfte gesandt werden.

Chicagos Bürgermeisterin Lori Lightfoot hatte sich zuvor klar gegen eine Entsendung der paramilitärisch anmutenden Sicherheitskräfte des Bundes ausgesprochen. "Ich werde Donald Trumps Truppen unter keinen Umständen erlauben, nach Chicago zu kommen und unsere Bürger zu terrorisieren", schrieb die Demokratin auf Twitter.

Chicago dürfte zunächst allerdings keine juristische Handhabe gegen die Entsendung der Kräfte des Bundes haben. Am Dienstag waren bei einer Schießerei in der Metropole 15 Menschen teils schwer verletzt worden. Bei einem separaten Zwischenfall wurde ein dreijähriges Mädchen angeschossen. In einem politisch sehr ungewöhnlichen Schritt hatte die US-Regierung bereits gegen den erklärten Willen der Stadt Sicherheitskräfte nach Portland im Westküstenstaat Oregon entsandt. In Oregon sind Klagen gegen das teils brutale Vorgehen der Bundestruppen anhängig, unter anderem von der Justizministerin des Bundesstaats.

Trump kündigte jetzt weiter an, die Regierung werde einigen Kommunen zusätzliche Mittel für die Einstellung von Polizisten zur Verfügung stellen. Außerdem würden Kräfte des Bundes bald auch in andere Städte entsandt - Details nannte der Präsident nicht.

Die Regierung werde Sicherheitskräfte des Bundes auch in andere Städte schicken, kündigte Justizminister William Barr an. Mehr als 200 seien bereits in Kansas City, eine vergleichbare Zahl werde nach Chicago geschickt. 35 weitere würden nach Albuquerque in New Mexico entsandt. Nach Angaben des Justizministeriums ist die Zahl der Morde in Chicago im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Trump versprach, dass Straftäter ausfindig gemacht, festgenommen und strafverfolgt würden. Dies werde eine harte und "mühsame Arbeit" werden und einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte er.

US-Repräsentantenhaus für Entfernung von Konföderierten-Statuen

Das US-Repräsentantenhaus hat ein Gesetz zur Entfernung von Statuen von Konföderierten im Kapitol verabschiedet. Die Vorlage passierte die Kammer mit 305 zu 113 Stimmen und muss noch durch den Senat gehen, wo die Aussichten ungewiss sind.

Dem Gesetz zufolge sollen mindestens zehn Statuen in der Statuary Hall im Kapitol, dem Sitz des Kongresses, identifiziert und entfernt werden, die Konföderiertenführer wie Robert E. Lee, den Kommandeur des konföderierten Heeres, darstellen. Auch eine Büste des Obersten Richters Roger B. Taney, dem Autor eines Gerichtsurteils von 1857, sollte entfernt werden. In dem Urteil hieß es, Afroamerikaner könnten keine US-Bürger sein.

"Verteidiger und Verfechter der Volksverhetzung, Sklaverei, Segregation und weißen Vorherrschaft haben in diesem Tempel der Freiheit keinen Platz", sagte der demokratische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Steny Hoyer, vor der Abstimmung bei einer Pressekonferenz.

Trump kritisiert von "radikalen linken" Demokraten geführte Städte

Nach Kritik am Einsatz von Sicherheitskräften des Bundes in Portland hat US-Präsident Donald Trump das Vorgehen verteidigt und ein Eingreifen auch in anderen Metropolen der USA angedroht. "Portland war völlig außer Kontrolle", sagte Trump mit Blick auf die dort seit knapp zwei Monaten andauernden Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Die Teilnehmer an den Protesten seien keine Demonstranten, sondern "Anarchisten".

Mit Blick auf die nach Medienberichten mindestens zwölf Toten durch Schusswaffen am Wochenende in Chicago sagte Trump: "Das ist bei weitem schlimmer als Afghanistan." Trump kritisierte zudem die Zunahme von Gewaltverbrechen in New York, Philadelphia, Baltimore und Oakland. Alle diese Städte würden von "radikalen linken" Demokraten geführt, so der Republikaner.

Auch dort würden künftig mehr Sicherheitskräfte des Bundes zum Einsatz kommen. Diese hätten in Portland im Bundesstaat Oregon "einen fantastischen Job" gemacht und viele Menschen festgenommen. Trump warnte, sollte sein demokratischer Herausforderer Joe Biden im November die Wahl gewinnen, "würde das ganze Land zur Hölle fahren".

In Portland sind die von Trumps Regierung entsandten militarisierten Sicherheitskräfte gegen den Willen der Stadt und des Bundesstaates im Einsatz. Oregons Justizministerin Ellen Rosenblum hat eine Klage gegen den Einsatz eingereicht. Portlands Bürgermeister Ted Wheeler sprach von einem "Angriff auf unsere Demokratie".

Neue Aufnahmen im Fall George Floyd veröffentlicht

Voller Panik und Angst flehte George Floyd die Polizisten an, die ihn festgenommen hatten. Doch die Beamten ließen nicht von ihm ab, knieten auf ihm, auch als er immer stiller wurde. Das zeigen Videoaufnahmen von Körperkameras der beteiligten Polizisten - und liefern einen neuen Einblick in die letzten Minuten im Leben des getöteten Afroamerikaners.

Das am Mittwoch veröffentlichte Material zeigt, wie ein offensichtlich verängstigter Floyd bei seiner Festnahme Ende Mai die Polizisten bat, ihn gehen zu lassen. Wenige Minuten später lag er mit dem Gesicht nach unten und in Handschellen auf dem Boden. Die Kameras nahmen seine immer leiser werdende Stimme auf, mit der er noch mehrmals sagte, "Ich kann nicht atmen", bevor er starb.

Ohne viele Emotionen zu zeigen, kommentierten die Polizisten den Zustand Floyds am Boden. "Ich glaube, er wird ohnmächtig", sagte einer von ihnen. "Euch geht es aber gut?", fragte eine Stimme. "Ja, soweit gut", antwortete ein anderer. Ein Officer und die Sanitäter versuchten Floyd anschließend im Krankenwagen mehrere Minuten lang wiederzubeleben - erfolglos.

Angehörige verklagen beteiligte Polizisten

Die Familie von Floyd hat die in dem Fall beschuldigten Polizisten und die US-Stadt Minneapolis verklagt. In der Klage werfen die Angehörigen den vier Männern vor, Floyds Grundrechte verletzt zu haben, als sie ihn bei seiner Festnahme Ende Mai brutal festhielten. Die Stadt Minneapolis, in der es zu dem tödlichen Einsatz kam, wird beschuldigt, innerhalb der Polizei eine Kultur exzessiver Gewaltanwendung, des Rassismus und der Straflosigkeit geduldet zu haben.

Einer der vier Beamten drückte Floyd sein Knie fast neun Minuten lang in den Hals und hörte auch nicht auf, als der Mann am Boden mehrfach sagte, er könne nicht atmen. Er wurde bereits wegen der Tötung von Floyd angeklagt, die drei anderen beteiligten Polizisten wegen Beihilfe.

"Diese Klage zeigt, was wir immer schon gesagt haben: dass Herr Floyd gestorben ist, weil das Gewicht der gesamten Polizei von Minneapolis auf seinem Hals lag", sagte Anwalt Ben Crump. Ziel sei es, einen Präzedenzfall zu schaffen, der es Polizisten auch in finanzieller Hinsicht verbiete, Randgruppen unrechtmäßigerweise zu töten.

Trump relativiert tödliche Polizeigewalt gegen Schwarze

Knapp zwei Monate nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einer brutalen Festnahme hat US-Präsident Donald Trump das Problem der Polizeigewalt gegen Schwarze relativiert. Floyds Tod sei "schrecklich" gewesen, aber es würden in den USA "mehr Weiße" von der Polizei getötet als Schwarze, sagte Trump am Dienstag in einem Gespräch mit dem Sender CBS. Zur Frage der Journalistin, wieso Afroamerikaner in den USA immer noch von Polizisten getötet würden, sagte Trump: "Und weiße Menschen genau so. Was für eine schreckliche Frage."

Trump hat Floyds Tod als Einzelfall verurteilt. Ihm wurde jedoch vorgeworfen, sich trotz der landesweiten Proteste nicht klar gegen systematischen Rassismus und Polizeigewalt in den USA zu positionieren. Trump konzentrierte sich vor allem darauf, die Gewalt am Rande weitgehend friedlicher Demonstrationen zu kritisieren.

Es gibt in den USA keine landesweite amtliche Statistik zu Tötungen durch die Polizei. In absoluten Zahlen sind Weiße tatsächlich die größte Opfergruppe, wie eine Auswertung der Washington Post zeigte. Die Wahrscheinlichkeit für Angehörige der schwarzen Minderheit, Opfer der Polizei zu werden, ist allerdings deutlich größer.

Seit 2015 haben Polizisten in den USA der Washington Post zufolge etwa 5400 Menschen erschossen, die zumeist bewaffnet waren. Davon waren 45 Prozent weißer Hautfarbe, obwohl Weiße rund 60 Prozent der US-Bevölkerung stellen. 23 Prozent der von der Polizei Getöteten waren Schwarze, die nur 13 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen.

Zudem gibt die Statistik der Schusswaffentode nur einen Einblick in das Handeln der Polizei: Im Fall Floyds etwa fiel gar kein Schuss. Auch Studien der Regierung zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Gewaltanwendung durch Polizisten gegenüber Schwarzen höher ist.