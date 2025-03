(SZ) In ihrem Selbstverständnis sind Menschen aus Texas solche, denen man besser nicht krumm kommen sollte. Fordern andere von einem Texaner Dinge, die ihnen seines Erachtens keinesfalls zustehen, antwortet er: Come and take it – komm doch her und nimms dir. Wer töricht genug ist, dies als Einladung zu verstehen, könnte schlimmstenfalls das Schicksal des gefürchteten Mörderpärchens Bonnie und Clyde erleiden, dem gegenüber die Texas Rangers den Rechtsstaat auf landestypische Weise durch mehr als 130 gezielte Schüsse Geltung verschafften. Noch heute behaupten böse Zungen, Texaner und Texanerinnen legten sich Vorgärten ausschließlich aus dem Grund an, um mit der .45 Magnum auf jeden feuern zu dürfen, der versehentlich in die Rabatten tritt. Aber das sind natürlich Vorurteile von Warmduschern, die neidisch sind auf die wehrhaften Menschen von Texas. Das lang umkämpfte, 1836 gegründete Grenzland Texas, sagte dessen erster Gouverneur Sam Houston einst, „muss die Unterwerfung unter jede Form der Unterdrückung erst noch lernen“.

Nun, es sieht so aus, als sei dieser Lernprozess nach 189 Jahren endlich erfolgt. Auf der nach oben offenen Skala der peinlichsten Höflinge hat sich ausgerechnet ein Kongressabgeordneter aus Texas weit nach oben katapultiert, als er jetzt für Donald Trumps Kettensägenrohling Elon Musk ein Lobgedicht für dessen Propagandakanal X erstellte. Der Republikaner Randy Weber jubilierte über die Taten des Mannes, der die Staatsverwaltung zertrümmert, die Versorgung von Kriegsveteranen gefährdet und Hunderttausende hungernder Kinder auf der Welt durch die Auflösung des US-Hilfswerks in Lebensgefahr bringt: „He’s figured out what’s crazy wrong, We should have known it all along.“ Er hat herausgefunden, was so irre falsch ist, wir hätten das schon lange wissen müssen: Diese Verse gefährden schon unter rein lyrischen Gesichtspunkten die seelische Gesundheit der Leserschaft (weshalb hier weitere Proben der länglichen Eloge vorsichtshalber unterbleiben), vom Inhalt ganz zu schweigen.

Kulturwissenschaftlich betrachtet erinnern die Verse des Abgeordneten Weber an Geburtstagsgedichte für den Erbgroßvater – „95, frisch und froh, Opa, mach nur weiter so“ – oder die Huldigungen beflissener Untertanen für Kaiser Wilhelm II.: „Wer Treue gibt, wird Treue finden / Das Herz wird ohne Wort sich binden.“ Wie viel besser für das stolze Texas wäre es doch gewesen, Randy Weber hätte sein Herz ohne Wort gebunden. Aber dann hätten Musk und Trump leider nicht bemerkt, wie beflissen er ihre Stiefel küsst. Leute wie Randy den Schleimer gab es immer schon. Und nie haben sie den Rat beachtet, den ihnen William Shakespeare gab, nämlich besser den Mund zu halten: „Sprächen sie, sie brächten die Ohren, / die sie hörten, in Verdammnis, / Weil sie die Brüder Narren schelten würden.“