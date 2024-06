Prozess gegen Hunter Biden:Schmerzhafte Rückschau

Von Peter Burghardt, Washington

Ein politisch relevanter Großprozess in den USA ist gerade vorbei, da folgt schon der nächste. Am Donnerstag war Donald Trump von New Yorker Geschworenen für schuldig erklärt worden, Schweigegeld für einen Pornostar im Geschäftsbericht versteckt und mit diesem Betrug die Wählerschaft getäuscht zu haben. Nun steht in Delaware aus ganz anderen Gründen ein Mann vor Gericht, dessen Vater Joe Biden das Land seit 2021 regiert und den Trump im November aus dem Weißen Haus vertreiben will: Hunter Biden.