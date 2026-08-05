Nach einem Wahlkrimi gewinnt der Progressive El-Sayed in Michigan die Vorwahl zum Senat gegen die Vertreterin des demokratischen Partei-Establishments. Das liegt auch am Thema Israel.

Jetzt hat sich bei den US-Demokraten schon wieder ein linker Kandidat durchgesetzt, allerdings nach einem unerwarteten Thriller. Erst im Laufe des Mittwochs stand nach stundenlanger Auszählung fest, dass Abdul El-Sayed am Dienstag die Vorwahlen in Michigan gewonnen hat. Mit hauchdünnem Vorsprung bezwang er Haley Stevens, derzeit Abgeordnete im Repräsentantenhaus, und tritt nun bei den Kongresswahlen am 3. November gegen den Republikaner Mike Rogers an. Es geht dann um einen Sitz im Senat.