Für Vizepräsidentin Kamala Harris ist es schwierig, sich als mögliche Präsidentschaftskandidatin zu profilieren - auch weil Joe Biden vielleicht noch einmal antreten will.

Die Aufgaben einer US-Präsidentin konnte Kamala Harris schon übernehmen - wenn auch nur vorübergehend. Ob sie in drei Jahren auch Präsidentschaftskandidatin der Demokraten wird, ist dagegen offen. Bei den Republikanern sorgt Trump weiter für Unsicherheit.

Von Hubert Wetzel, Washington

Die meisten Amerikaner haben wohl gar nicht mitbekommen, dass am vergangenen Freitag etwas Historisches passiert ist: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wurden die USA von einer Frau regiert, noch dazu von einer Afroamerikanerin. Präsident Joe Biden musste ins Krankenhaus, um sich einer Koloskopie zu unterziehen. Weil diese unter Narkose stattfand, übertrug Biden, wie die Verfassung es vorsieht, alle präsidentiellen Befugnisse vorübergehend an Vizepräsidentin Kamala Harris. Nach eineinhalb Stunden nahm er sie wieder zurück.