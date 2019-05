31. Mai 2019, 20:02 Uhr US-Wahl 2020 Mit den TV-Debatten beginnt die gnadenlose Selektion

Anhänger in Las Vegas bejubeln Bernie Sanders, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden will.

Mit derzeit 24 Bewerben wollen so viele Demokraten US-Präsident werden, wie wohl nie zuvor.

Mit den TV-Debatten beginnt jetzt die Phase gnadenloser Selektion.

Viele befürchten einen Krieg der Ideologien zwischen moderatem Partei-Establishment und progressiven Kandidaten.

Von Thorsten Denkler , New York

Ginge es nach Joe Biden, es könnte jetzt einfach so weitergehen. Er führt in Umfragen zweistellig vor den anderen 23 Bewerbern um die demokratische Präsidentschaftskandidatur. Er hat genug Geld auf dem Kampagnen-Konto und genießt die Unterstützung des Parteiestablishments. Am vergangenen Memorial-Day-Wochenende konnte Biden, der unter Barack Obama Vize-Präsident war, gar entspannt die Füße hochlegen, statt - wie fast alle anderen Kandidaten - auf Marktplätzen oder in Wohnzimmern um Wählerstimmen zu werben.

Eine Gesundheitsreform, niedrigere Kosten für Schule und Studium, ein gerechtes Steuersystem, das sind die Versprechen, mit denen progressive Kandidaten wie Bernie Sanders oder Elizabeth Warren werben. Biden beschränkt sich darauf, der Kandidat zu sein, von dem im Moment eine Mehrheit der Demokraten glaubt, er könne Trump besiegen. Er wirkt tiefenentspannt. Fast so, als ginge es in den Anfang 2020 beginnenden Vorwahlen nicht darum, ob er der Kandidat der Demokraten wird, sondern nur darum, mit welchem Vorsprung.

Biden wäre nicht der erste, der sich da gewaltig verschätzt. "Meine Partei mag keine Frontrunner", sagt Paul Begala, ein früherer Berater von Präsident Bill Clinton, der New York Times. Und tatsächlich haben es in jüngster Vergangenheit noch alle frühen demokratischen Favoriten geschafft, ihre Nominierung zu verpassen oder sie im besten Fall mit tiefen Narben zu gewinnen. Es gilt daher als unwahrscheinlich, dass Biden einfach so durchmarschieren kann. "Es wird in jedem Fall noch eng werden", sagt Begala.

Das Bewerberfeld ist so groß und divers wie wohl noch nie in der Geschichte demokratischer Vorwahlen. Da kämpfen Moderate gegen Progressive, Frauen gegen Männer, junge Kandidaten gegen alte, farbige gegen weiße.

Alles ist etwas durcheinander. Biden etwa erfährt große Unterstützung in der schwarzen Bevölkerung. Vor allem deshalb, weil er der Vize-Präsident von Barack Obama war, dem ersten schwarzen Präsidenten in der US-Geschichte. Um dieselbe Wählerschaft werben Kamala Harris und Cory Booker. Booker setzt sich zudem intensiv für Frauenrechte ein. So wie Kirsten Gillibrand und fünf weitere Frauen im Rennen.

So schnell sich das Bewerberfeld aufgebaut hat, so schnell könnte es in den kommenden Wochen schon wieder in sich zusammenfallen. Ende Juni, Ende Juli und Mitte September wird es jeweils zwei große Fernsehdebatten geben, an denen je zehn Bewerber teilnehmen können.

Mit den TV-Debatten beginnt eine neue Phase im demokratischen Rennen um die Präsidentschaftskandidatur. Die Phase der Selektion. Wer es nicht auf die Debatten-Bühne schafft, der dürfte für das weitere Rennen verbrannt sein. Die 20 Plätze für die ersten beiden Debatten am 26. und 27. Juni sind inzwischen vergeben. Vier Bewerber haben es nicht geschafft.